Polizeipräsidium Mittelfranken / Scheunenbrand in ...

Scheunenbrand in Schnaittach - eine Person verletzt

Lauf a. d. Pegnitz - Gestern Abend (01.05.2018) kam es im Schnaittacher Ortsteil Hedersdorf (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem Scheunenbrand. Ein 25-jähriger Mann erlitt Verletzungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte der 25-Jährige gegen 20:30 Uhr in einer Scheune in der Zeilgasse Arbeiten an einem Pkw durchgeführt. Als er dabei in den Tank des Fahrzeugs bohrte, kam es zu einer Verpuffung. Hierbei zog sich der 25-jährige Mann Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus behandelt wurden. Zudem geriet der Pkw in Brand. Das Feuer griff in der Folge auch auf die Scheune, eine benachbarte Garage sowie einen Holzschuppen über. Den Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es letztlich, das Feuer zu löschen. Der entstandene Sachschaden wird aktuell auf etwa 100.000 Euro beziffert.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken nahmen nach am Abend ihre Arbeit am Brandort auf. Die abschließenden Ermittlungen zu diesem Vorfall werden vom Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach übernommen. Gegen den 25-jährigen Mann wird in diesem Zusammenhang wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

