Polizeipräsidium Mittelfranken / Sechster Bayerischer ...

(594) Sechster Bayerischer Blitzmarathon - Fazit der mittelfränkischen Polizei

Polizeipräsidium Mittelfranken - Im Rahmen des sechsten bayernweiten Blitzmarathons fanden in der Zeit von Mittwoch (18.04.2018), 06:00 Uhr, bis Donnerstag (19.04.2018), 06:00 Uhr, auf Initiative des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration wieder verstärkt Geschwindigkeitskontrollen statt. Hier nun die Abschlussbilanz für den Bereich des Polizeipräsidiums Mittelfranken.

Die Schwerpunktaktion führte aus mittelfränkischer Sicht zu einem positiven Ergebnis. Es hat sich gezeigt, dass sich der Großteil der Kraftfahrzeugführer während dieser Zeit an die Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten hat.

Im Raum Mittelfranken wurde die Einhaltung der erlaubten Geschwindigkeit an 117 Messstellen durch rund 250 Beamte überwacht. Die Messungen erfolgten sowohl mit Groß- als auch Handlasergeräten. Es wurden dabei mehr als 48.000 Fahrzeuge gemessen und 1.272 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Den höchsten Geschwindigkeitsverstoß beging ein Autofahrer am späten Mittwochabend auf der A9 in Richtung München. Der Mann wurde auf der Hienbergabfahrt bei Schnaittach (Landkreis Nürnberger Land) bei erlaubten 100 km/h mit 182 km/h gemessen. Ihm drohen eine Geldbuße von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Rainer Seebauer/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/