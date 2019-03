Polizeipräsidium Mittelfranken / Sexuelle Belästigung - ...

(359) Sexuelle Belästigung - Frau versprühte Pfefferspray in Diskothek

Nürnberg - Am frühen Samstagmorgen (16.03.2019) kam es in einer Diskothek in der Nürnberger Innenstadt zu einer sexuellen Belästigung. Eine Frau sprühte den mutmaßlichen Täter daraufhin mit Pfefferspray ein.

Gegen 04:30 Uhr war es im Barbereich der Diskothek in der Adlerstraße zur Belästigung einer 23-jährigen Frau gekommen. Ein 31-jähriger Mann hatte die Frau mehrfach gegen ihren Willen unsittlich berührt. Die 24-jährige Freundin der belästigten Frau setzte sich daraufhin mit einem Pfefferspray gegen den aufdringlichen 31-Jährigen zur Wehr.

Durch den Sicherheitsdienst wurde die Diskothek geräumt. Beamte der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte rückten an und nahmen den Tatverdächtigen fest. Neben dem mutmaßlichen Täter waren zwei weitere Diskobesucher von dem Einsatz des Pfeffersprays beeinträchtigt worden. Die Polizei hat gegen den 31-jährigen ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung sowie gegen die 24-jährige Frau ein entsprechendes Verfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Das Pfefferspray wurde sichergestellt.

