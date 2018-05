Polizeipräsidium Mittelfranken / Straßenräuber griffen ...

(775) Straßenräuber griffen Passanten an

Nürnberg - Am frühen Samstagabend (26.05.2018) griffen bisher noch unbekannte Straßenräuber zwei Passanten an und beraubten einen davon. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Ein 22- und 23-Jähriger waren gegen 18:15 Uhr in der Zeltnerstraße unterwegs, als sie auf eine Gruppe von ihren Angaben nach fünf Personen trafen. Sie wurden unmittelbar danach geschlagen. Der 22-Jährige wurde im Anschluss seiner Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten beraubt. Außerdem nahmen die Täter die Jacke des Geschädigten an sich und flüchteten danach. Beide Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Von den Tätern liegt leider keinerlei Personenbeschreibung vor. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

