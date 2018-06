Polizeipräsidium Mittelfranken / Streit auf U-Bahn-Gleis ...

(806) Streit auf U-Bahn-Gleis eskalierte

Fürth - In der Nacht zum Sonntag (03.06.2018) eskalierte ein Streit zwischen zwei Männern am U-Bahngleis in Fürth. Beide Männer erlitten Verletzungen.

Gegen 01:00 Uhr wollte sich ein 33-Jähriger Süßigkeiten am Automaten der U-Bahnhaltestelle in der Gebhardtstraße kaufen. Auf Grund eines Defekts geriet er in Wut und schlug auf den Automaten ein. Ein in der Nähe stehender Mann (42 Jahre) beobachtete den Vorfall und wollte ihn davon abhalten. Es kam zum Streit. Zunächst verletzte der 42-Jährige den 33-Jährigen am Kopf, woraufhin dieser seinen Kontrahenten mit einer leeren Flasche im Gesicht verletzte. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen und wurden in ein Krankenhaus verbracht.

Die Polizei leitete entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die Männer ein.

Alexandra Federl

