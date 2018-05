Polizeipräsidium Mittelfranken / Streit endete tödlich - ...

(724) Streit endete tödlich - Mordkommission ermittelt

Nürnberg - Am späten Montagabend (14.05.2018) nahm eine Streitigkeit im Nürnberger Stadtteil Höfen einen tödlichen Verlauf. Ein 31-jähriger Mann hatte mit einem Messer auf seinen Kontrahenten eingestochen.

Gegen 22:30 Uhr kam es vor einem Wohnanwesen in der Sigmundstraße aus noch nicht abschließend geklärter Ursache zu einem Streit zwischen den beiden Männern (28 und 31 Jahre). In dessen Verlauf stach der 31-Jährige mit einem Messer auf den 28-jährigen Mann ein. Dieser erlitt durch den Angriff eine tödliche Verletzung und verstarb trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Tatort. Dort nahm eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-West auch den Tatverdächtigen vorläufig fest.

Die Nürnberger Mordkommission übernahm noch am Abend die Ermittlungen gegen den Festgenommenen. Zeitgleich führten Beamte des Erkennungsdienstes am Tatort eine Spurensicherung durch. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth soll der 31-Jährige im Laufe des Dienstag (15.05.2018) einem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Michael Konrad

