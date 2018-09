Polizeipräsidium Mittelfranken / Taschendieb auf ...

(1430) Taschendieb auf frischer Tat festgenommen

Nürnberg - Die Polizei nahm am Freitagabend (21.09.2018) einen mutmaßlichen Taschendieb (31) in Gostenhof vorläufig fest. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde er einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg überstellt der Haftbefehl erließ.

Einer jungen Frau (18) war kurz nach 17:30 Uhr der Tatverdächtige im U-Bahnhof Am Plärrer aufgefallen, als er sich auf der Rolltreppe an der umgehängten Handtasche einer Seniorin (69) zu schaffen machte und sich danach umgehend entfernte. Die Zeugin sprach die 69-Jährige an, die daraufhin feststellte, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche geöffnet war und ihr Handy im Wert von 300 Euro fehlte. Unverzüglich verständigten sie die Polizei.

Im Rahmen der Fahndung gelang es einer Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte den Flüchtigen unweit des Tatortes festzunehmen. Er hatte neben dem Handy der 69-Jährigenn noch ein weitere Mobiltelefone von zunächst unbekannter Herkunft, sowie ein griffbereites Messer einstecken. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth konnte der Seniorin ihr Smartphone wieder ausgehändigt werden. Das noch Verbliebene und das Messer wurden sichergestellt. Anschließend wurde der mutmaßliche Taschendieb an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken überstellt. Hier bestritt er bei seiner Vernehmung den Diebstahl und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Bei der Überprüfung des zweiten Handys stellten die Beamten fest, dass bereits eine Diebstahlsanzeige gegen Unbekannt vorlag. In diesem Fall war einer 75-Jährigen am selben Tag, gegen 16:15 Uhr im Hauptbahnhof das Handy aus dem Rucksack gestohlen worden.

Die abschließenden Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei. / Robert Sandmann

