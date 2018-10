Polizeipräsidium Mittelfranken / Tödlicher ...

(1544) Tödlicher Verkehrsunfall bei Colmberg

Ansbach - Heute Nachmittag (16.10.2018) ereignete sich auf der Staatsstraße 2245 bei Colmberg (Lkrs. Ansbach) ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 70-jährige Frau erlitt tödliche Verletzungen.

Ein 34-jähriger Autofahrer war um kurz nach 15:00 Uhr auf der Staatsstraße 2245 zwischen den beiden Colmberger Ortsteilen Unterfelden und Oberhegenau unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache erfasste der Mann mit seinem Dacia eine 70-jährige Verkehrsteilnehmerin, die mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl in gleiche Fahrtrichtung fuhr. Die Frau erlitt bei der Kollision mit dem Pkw schwerste Verletzungen und verstarb an der Unfallörtlichkeit. Der Fahrer des Dacia stand in Folge des Unfalls unter Schock und musste in einem Krankenhaus betreut werden.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Ansbach. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Ansbach wurde in die Ermittlungen zur Unfallursache ein Sachverständiger eingeschaltet.

Die Staatsstraße 2245 bleibt auf dem betroffenen Streckenabschnitt für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt (bis voraussichtlich 18:30 Uhr). Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Colmberg leiten den Verkehr in diesem Bereich um.

Michael Konrad

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/