Polizeipräsidium Mittelfranken / Tödlicher ...

(1546) Tödlicher Verkehrsunfall im Fürther Süden

Fürth - Heute Vormittag (17.10.2018) ereignete sich im Fürther Süden ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Ein 20-jähriger Mann erlitt tödliche Verletzungen.

Gegen 10:45 Uhr befuhr der 44 -jährige Fahrer mit seinem VW Passat die Schwabacher Straße in Richtung Gebersdorf (Nürnberger Stadtteil). Aus bisher ungeklärter Ursache kam es auf Höhe der Kaiserstraße zum Zusammenstoß mit einem 20-jährigen Fußgänger. Der 20-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen. Er wurde noch an der Unfallstelle vom Rettungsdienst reanimiert und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Dort erlag er seinen schweren Verletzungen. Der Fahrer des VW Passat blieb unverletzt.

Die Verkehrspolizei Fürth ist mit der Unfallaufnahme betraut. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

Die Schwabacher Straße ist derzeit (Stand 12:45 Uhr) zwischen der Herrnstraße und der Kaiserstraße bis zum Abschluss der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

