Polizeipräsidium Mittelfranken / Überfallartige ...

(1653) Überfallartige Vergewaltigung einer Spaziergängerin - ein Tatverdächtiger wurde festgenommen - Einladung zur Pressekonferenz

Fürth - Wie am 03.11.2018 mit Meldung 1625 berichtet, kam es in den Morgenstunden des 03.11.2018 (Samstag) in einer Grünanlage in Fürth, im Bereich des Quellensteges südlich der Pegnitz, zu einer überfallartigen Vergewaltigung einer Spaziergängerin. Der Kriminalpolizei Fürth gelang es mit Unterstützung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth in kurzer Zeit einen 37-jährigen Mann, der dringend tatverdächtig ist, festzunehmen.

Die näheren Hintergründe werden im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz des Polizeipräsidiums Mittelfranken und der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am

Freitag, 09.11.2018, 12:00 Uhr,

im Polizeipräsidium Mittelfranken

Besprechungsraum 3.32

am Richard-Wagner-Platz 1, 90443 Nürnberg

von Polizeipräsident Roman Fertinger, Herrn Staatsanwalt (Grl) Philip Engl, stellv. Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth, und der Leiterin der Kriminalpolizei Fürth, Kriminaloberrätin Martina Sebald, bekanntgegeben.

Die Medien sind herzlich eingeladen.

Elke Schönwald/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/