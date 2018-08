Polizeipräsidium Mittelfranken / Unbekannte berührten ...

(1232) Unbekannte berührten junge Frau unsittlich - Zeugen gesucht

Nürnberg - Während eines Flohmarktes am 19.08.2018 in der Nürnberger Südstadt kam es durch zwei noch unbekannte Männer zu einer sexuellen Belästigung an einer jungen Frau. Die Kripo Nürnberg sucht sowohl Zeugen als auch mögliche weitere Geschädigte.

Die Frau hielt sich gegen 10:00 Uhr auf dem Großparkplatz eines Möbelgeschäftes in der Ingolstädter Straße auf, als sie plötzlich von den beiden Männern unsittlich berührt wurde. Unmittelbar danach verschwanden die Täter im Gedränge. Deshalb liegt nur eine vage Personenbeschreibung vor:

Beide sollen zwischen 50 und 60 Jahre alt und 180 cm groß gewesen sein. Ein Täter trug ein rotes Polohemd, sein Komplize ein schwarzes Oberteil.

Möglicherweise belästigte das Duo noch weitere Frauen. Diese sowie mögliche Zeugen des geschilderten Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 09 11 2112 - 3333 in Verbindung zu setzen.

