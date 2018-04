Polizeipräsidium Mittelfranken / Unbekannte entwendeten ...

(526) Unbekannte entwendeten Audi A8 - Polizei bittet um Hinweise

Altdorf - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (03./04.04.2018) haben Autodiebe einen hochwertigen Audi in Altdorf (Lkrs. Nürnberger-Land) gestohlen. In dieser Angelegenheit bittet die Kriminalpolizei Schwabach um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der schwarze Audi A8 mit dem Kennzeichen N-V 789 wurde zwischen 23:30 Uhr (Di) und 08:00 Uhr (Mi) aus einer Einfahrt in der Sophia-von-Henneberg-Straße entwendet. Zuvor waren die Täter in das Haus der Eigentümer eingedrungen und hatten den zugehörigen Fahrzeugschlüssel erbeutet. Der Zeitwert des neuwertigen Fahrzeugs beträgt über 100.000 Euro.

Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu verdächtigen Wahrnehmungen im Bereich der Sophia-von-Henneberg-Straße nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 entgegen.

Michael Konrad

