Polizeipräsidium Mittelfranken / Verbrauchermarkt geriet ...

Feuchtwangen - Am frühen Montagmorgen (02.03.2019) geriet aus noch nicht geklärter Ursache ein Verbrauchermarkt in Bechhofen (Lkrs. Ansbach) in Brand. Das Gebäude wurde komplett zerstört.

Gegen 01:00 Uhr wurde der Einsatzzentrale Mittelfranken der Brand eines Verbrauchermarktes in der Gunzenhausener Straße mitgeteilt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Die umliegenden Feuerwehren waren mit einem Großaufgebot vor Ort, konnten jedoch das Einstürzen des Daches nicht mehr verhindern. Gegen 03:00 Uhr war das Feuer gelöscht. Personen kamen nach bisherigen Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Höhe des durch den Brand entstandenen Sachschadens ist wie auch die Brandursache selbst Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken übernahm die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandausbruchs übernommen. / Michael Petzold

