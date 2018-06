Polizeipräsidium Mittelfranken / Verkehrsunfall auf der ...

(819) Verkehrsunfall auf der A3 - Autofahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss

Erlangen - Heute Nachmittag (05.06.2018) kam ein 46-jähriger Mann mit seinem Pkw bei Erlangen von der Autobahn ab. Polizeibeamte erkannten im Rahmen der Unfallaufnahme, dass der Autofahrer offensichtlich unter Drogeneinfluss stand.

Der 46-Jährige war mit einem Renault Captur gegen 16:00 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Regensburg unterwegs. Auf Höhe der Autobahnmeisterei Erlangen (Anschlussstelle Erlangen-Tennenlohe) kam er mit dem Pkw ohne erkennbare Fremdeinwirkung von der Fahrbahn ab und in einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Unfallfahrer blieb unverletzt, sein Fahrzeug war jedoch nicht mehr fahrbereit und musste im Anschluss von einem Abschleppfahrzeug geborgen werden. Der entstandene Sachschaden an dem Renault wird auf etwa 5000 Euro beziffert.

Da die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Erlangen bei dem 46-Jährigen zudem drogentypische Ausfallerscheinungen feststellten, unterzogen sie den Autofahrer einem Drogentest. Dieser verlief positiv, weshalb die Polizisten letztlich eine Blutentnahme anordneten und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten.

