Polizeipräsidium Mittelfranken / Vermissten 81-Jährigen ...

(1464) Vermissten 81-Jährigen aufgefunden

Nürnberg/Kempten - Wie mit Meldung 1453 vom 26.09.18 berichtet, wurde der 81-jährige Rolf P. aus dem Landkreis Oberallgäu (Schwaben) seit 16.09.2018 vermisst. Der Mann wurde zwischenzeitlich wohlbehalten aufgefunden.

Die Kemptener Polizei konnte mit dem Mann in Kontakt treten. Er befand sich zu keiner Zeit in Gefahr. Der Grund für die Fahndung ist somit hinfällig, so dass diese widerrufen werden kann. / Rainer Seebauer

