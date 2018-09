Polizeipräsidium Mittelfranken / Versuchte Einbrüche in ...

(1386) Versuchte Einbrüche in Erlangen - Zeugen gesucht

Erlangen - Bereits im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag (13./14.09.2018) versuchten unbekannte Täter in zwei Wohnhäuser einzubrechen. Die Kriminalpolizei Erlangen bittet um Zeugenhinweise.

Die Unbekannten machten sich im Zeitraum zwischen 23:00 Uhr (Do) und 16:15 Uhr (Fr) an den Eingangstüren der beiden Wohnhäuser im Eifelweg zu schaffen. Dabei verursachten sie einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. In beiden Fällen gelang es den Tätern jedoch nicht, in das jeweilige Anwesen zu gelangen.

Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die im Tatzeitraum im Eifelweg aufgefallen sind, nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0911 2112-3333 entgegen.

