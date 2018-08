Polizeipräsidium Mittelfranken / Versuchter ...

(1254) Versuchter Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus - Zeugen gesucht

Roth - Bereits am vergangenen Wochenende (17./18.08.2018) versuchten bislang Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Roth einzubrechen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter machten sich im Zeitraum zwischen 18:00 Uhr (17.08.2018) und 10:00 Uhr (18.08.2018) an einer Tür zu schaffen und versuchten gewaltsam in die Wohnung in der Röntgenstraße einzudringen. Es blieb beim Versuch. Die Täter verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Alexandra Federl/n

