Polizeipräsidium Mittelfranken / Versuchtes Tötungsdelikt ...

(644) Versuchtes Tötungsdelikt am Nürnberger Stadtgraben - Zeugenaufruf

Nürnberg - Am Samstagabend (28.04.2018) kam es am Nürnberger Stadtgraben zu einem Vorfall, der in die Zuständigkeit der Mordkommission Nürnberg fällt. Ein 36-jähriger Wohnsitzloser wurde festgenommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand saß ein 22-Jähriger gegen 19:30 Uhr auf der Stadtmauer zwischen Grasersgasse und Hauptbahnhof. Er telefonierte, als aus Richtung Grasersgasse der 36-Jährige vorbei lief. Plötzlich blieb der Mann stehen. Anschließend soll er versucht haben, den 22-Jährigen in den Abgrund zu stürzen (Höhe ca. 4,50 Meter). Seiner schnellen Reaktion und Körperbeherrschung war es zu verdanken, dass der junge Mann den Sturz verhindern konnte. Als er um Hilfe rief, ließ der Tatverdächtige von ihm ab und entfernte sich in Richtung Hauptbahnhof. Beamte der PI Nürnberg-Mitte nahmen den Beschuldigten wenig später fest und brachten ihn zum Kriminaldauerdienst. Der Geschädigte blieb glücklicherweise unverletzt.

Noch am Abend nahm die Mordkommission der Kripo Nürnberg die Ermittlungen auf. Der Beschuldigte machte zum Sachverhalt Angaben. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er im Laufe des Tages (29.04.2018) einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Die Ermittlungen wegen Verdachts des versuchten Totschlags dauern an.

In diesem Zusammenhang bittet die Mordkommission um Zeugenaussagen. Insbesondere soll sich nach Angaben des Geschädigten eine Gruppe von Fahrradfahrern in den Vorgang eingemischt und dem 22-Jährigen zu Hilfe gekommen sein. Diese Personen werden dringend gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen. Außerdem sucht die ermittelnde Dienststelle nach weiteren Geschädigten, die von dem Beschuldigten am Tatabend belästigt, bedroht oder gar angegriffen wurden.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer +49 911 2112-3333.

Bert Rauenbusch/sg

