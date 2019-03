Polizeipräsidium Mittelfranken / Versuchtes Tötungsdelikt ...

(413) Versuchtes Tötungsdelikt im Nürnberger Westen - Haftantrag gestellt

Nürnberg - Am 27.03.2019 kam es nach einem Streit zu einem versuchten Tötungsdelikt in einer Sozialpension in Nürnberg-Sündersbühl. Ein Beteiligter wurde schwer verletzt, der Tatverdächtige von der Polizei festgenommen.

Nach allem, was die Nürnberger Mordkommission bisher ermitteln konnte, geriet gegen 08:00 Uhr ein 53-Jähriger mit einem 54-Jährigen aus noch ungeklärten Gründen in Streit. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung stach der 53-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Teppichmesser. Der Geschädigte erlitt dabei eine stark blutende Wunde.

Wenige Minuten später trafen Streifen der PI Nürnberg-West ein und nahmen den Tatverdächtigen fest. Der schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzte Geschädigte kam nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus.

Der Beschuldigte wurde zur Kriminalpolizei gefahren und zum Sachverhalt vernommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth wird er im Laufe des Tages einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Nürnberg zur Prüfung der Haftfrage überstellt.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts des versuchten Totschlags dauern an.

Bert Rauenbusch/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/