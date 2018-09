Polizeipräsidium Mittelfranken / Vom Kaufhaus in die ...

(1401) Vom Kaufhaus in die Untersuchungshaft

Nürnberg - Am Montagmittag (17.09.2018) nahm die Polizei einen mutmaßlichen Ladendieb in der Nürnberger Innenstadt fest. Der Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl.

Ein Mitarbeiter eines Kaufhauses in der Nürnberger Fußgängerzone beobachtete den zunächst unbekannten Mann, als dieser mehrere Kosmetikartikel (Parfüm) im Wert von circa 500 Euro in eine Tasche steckte. Als der Mann das Kaufhaus ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach der Mitarbeiter den mutmaßlichen Ladendieb an und verständigte die Polizei.

Die Beamten der Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte fanden bei dem 32-jährigen Tatverdächtigen weiteres mutmaßliches Diebesgut (Bekleidung und eine Sonnenbrille) im Gesamtwert von circa 600 Euro auf. Dies konnte weiteren Geschäften in der Nürnberger Fußgängerzone zugeordnet werden.

Der 32-Jährige wurde festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen.

Michael Petzold/n

OTS: Polizeipräsidium Mittelfranken newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/6013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_6013.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelfranken Polizeipräsidium Mittelfranken Pressestelle Telefon: 0911/2112-1030 Fax: 0911/2112-1025 http://www.polizei.bayern.de/mittelfranken/