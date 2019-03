Polizeipräsidium Mittelfranken / Zeugen nach ...

(388) Zeugen nach Sachbeschädigung durch Graffiti gesucht

Stein - Bislang unbekannte Täter beschmierten am Mittwoch (20.03.2019) eine Tiefgarage in Oberasbach mit Graffiti.

Im Zeitraum zwischen 08:00 Uhr und 15:00 Uhr brachten die Unbekannten mehrere Schriftzüge in roter und schwarzer Farbe auf verschiedene Treppenabgänge der Tiefgarage am Rathaus an. Außerdem wurde ein weiterer Schriftzug an einer Wand des Fahrradabstellplatzes festgestellt.

Die Polizeiinspektion Stein hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 967824-0 zu melden.

