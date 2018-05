Polizeipräsidium Mittelfranken / Zeugenaufruf nach ...

(713) Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Fürth - Am Samstagvormittag (12.05.18) ereignete sich in der Erlanger Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 10:00 Uhr fuhr eine 38-Jährige mit einem schwarzen VW Polo die Erlanger Straße stadtauswärts. Ein 39-jähriger Motorradfahrer fuhr mit seiner schwarzen Harley Davidson dahinter. Als die Dame an der Ecke zur Ronwaldstraße stehenblieb und nach Aussage des Kradfahrers nach links blinkte, wollte dieser rechts an dem VW Polo vorbeifahren.

In diesem Moment fuhr die Frau plötzlich los und zog leicht nach rechts. Dadurch stießen Motorrad und VW Polo zusammen. Durch eine Ausweichbewegung kollidierte das Motorrad anschließend mit einem Audi A3 eines 44-Jährigen, der in der Ausfahrt des Aldi-Marktes stand. Der Harley-Davidson-Fahrer stürzte und verletze sich leicht. Er wurde ambulant im Fürther Klinikum behandelt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 4000 Euro.

Da die Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machen, bittet die Fürther Verkehrspolizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0911 97 39 171 zu melden. / Rainer Seebauer

