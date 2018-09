Polizeipräsidium Mittelfranken / Zeugenaufruf nach ...

(1439) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungsserie

Nürnberg - In der Nacht vom 22.09. auf 23.09.2018 richteten bisher noch unbekannte Täter bei einer Serie von Kfz-Sachbeschädigungen in Nürnberg-Altenfurt enormen Schaden an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Die unbekannten Täter zogen zwischen 20:00 Uhr abends und 10:00 Uhr morgens durch die Hohenzollernstraße und verkratzten mit einem noch unbekannten Gegenstand 21 parkende Fahrzeuge. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf rund 19.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die im angegebenen Zeitraum verdächtige Geräusche oder Personen gehört bzw. beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der PI Nürnberg-Süd unter der Telefonnummer 09 11 94 82 - 0 in Verbindung zu setzen.

