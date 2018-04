Polizeipräsidium Mittelfranken / Zeugensuche nach ...

(627) Zeugensuche nach Verkehrsunfall mit verletztem Fahrradfahrer

Nürnberg - Gestern Nachmittag (25.04.2018) ereignete sich in der Nürnberger Oststadt ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer leicht verletzt wurde. Die Verkehrspolizei Nürnberg sucht Zeugen.

Nach Angaben des 40-jährigen Fahrradfahrers befuhr er gegen 13:20 Uhr die Ostendstraße in Richtung Mögeldorf. Kurz nach der Kreuzung mit der Cheruskerstraße kam es zur Kollision mit einem VW Touran, der von einem 67-jährigen Mann gefahren wurde. Der Pkw bog nach rechts in eine Grundstückseinfahrt ein. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben über das Fahrverhalten beider Beteiligter machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Nürnberg unter der Telefonnummer 09 11 65 83 - 15 30 in Verbindung zu setzen.

