Polizeipräsidium Mittelfranken / Zeugensuche nach Einbrüchen

(183) Zeugensuche nach Einbrüchen

Schwabach - Am Montag (29.01.2018) ereigneten sich zwei Einbrüche im Gemeindegebiet Wendelstein (Lkrs. Roth). Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 21:30 Uhr verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Wohnung eines Wohnanwesens in der Wendelsteiner Fliederstraße. Der hierdurch entstandene Sach- und Entwendungsschaden ist noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Zwischen 18:30 Uhr und 19:45 Uhr gelangten Einbrecher in ein Wohnanwesen in der Tannenstraße in Großschwarzenlohe. Aus den Räumlichkeiten entwendeten die Unbekannten Bargeld und Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro.

In beiden Fällen kam der Kriminaldauerdienst Mittelfranken zur Spurensicherung vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.

Michael Petzold /gh

