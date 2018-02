Polizeipräsidium Mittelfranken / Zwei Tatverdächtige nach ...

(266) Zwei Tatverdächtige nach Wohnungseinbruch festgenommen

Nürnberg - In der Nacht zum Montag (12.02.2018) nahmen Polizeibeamte zwei Tatverdächtige eines Wohnungseinbruchs im Nürnberger Osten fest. Die Männer wurden auf frischer Tat betroffen.

Gegen 01:30 Uhr hebelte ein 48-Jähriger zusammen mit einem 32-Jährigen eine Tür zu einem Wohnanwesen in der Peterstraße auf. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall. Eine sofort verständigte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Ost nahm die beiden Männer vorläufig fest. An dem Mehrfamilienhaus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Entwendet wurde nichts.

Beamte der PI Nürnberg-Ost leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen die beiden Männer ein. Die abschließende Sachbearbeitung übernimmt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Nürnberg. Die Männer wurden wieder entlassen.

Alexandra Federl/n

