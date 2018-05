Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / ...

Tödlicher Verkehrsunfall in Cölbe-Schönstadt /74jähriger Schönstädter erliegt seinen Unfallverletzungen

Gießen - Ein tragischer Verkehrsunfall ereignete sich am Pfingstsonntag im Cölber Ortsteil Schönstadt. Ein 74jähriger Mann aus Schönstadt will gegen 17.20 Uhr die Hauptstraße überqueren. Unglücklicherweise kommt er hierbei zu Fall und bleibt au der Fahrbahn liegen. In diesem Moment biegt eine 46jähige Frau, die ebenfalls aus Schönstadt kommt, mit ihrem Renault in die Hauptstraße ein und überrollt den Gestürzten. Die eingesetzten Rettungskräften können das Leben des Mannes nicht mehr retten; er stirbt noch an der Unfallstelle. Zur endgültigen Klärung des Unfallherganges hat die Polizei einen Sachverständigen hinzugezogen.

