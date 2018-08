Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / ...

Schwerer Verkehrsunfall auf der A 5 Höhe Grünberg-Reinhardshain (Landkreis Gießen)- Zeugen gesucht !

Gießen - Am Donnerstag, den 23.08.2018 gegen 19.15 Uhr kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 5 Frankfurt-Kassel. Nach ersten Ermittlungen und Zeugenangaben befuhren drei unfallbeteiligte Fahrzeuge die A 5 in Richtung Kassel. In Höhe der Raststätte Reinhardshain wechselte zunächst ein Lkw von der rechten auf die mittlere von drei vorhanden Fahrspuren. Ein nachfolgender Pkw wechselte daraufhin von der mittleren auf die linke Spur und übersah hierbei einen auf dieser Spur befindlichen schwarzen Peugeot 206. Die Fahrzeugführerin des im Landkreis Göttingen zugelassenen Fahrzeugs konnte einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Pkw vermeiden, kam jedoch mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich mit diesem in der Folge mehrfach. Die Frau erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Gießen verbracht. Die beiden anderen Unfallbeteiligten entfernten sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Zur Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragte die Staatsanwaltschaft Gießen einen Sachverständigen und verfügte die Sicherstellung des verunfallten Fahrzeuges, an welchem Totalschaden entstand. Die A5 war in Fahrtrichtung Norden zwischen dem Dreieck Reiskirchen und der Anschlussstelle Grünberg für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten gesperrt. Die Polizei sucht in Zusammenhang mit dem Unfall Zeugen, welche sachdienliche Angaben zu Unfallhergang und/oder den bislang unbekannten unfallbeteiligten Fahrzeugen und deren Fahrzeugführern machen können. Entsprechende Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Mittelhessen in Butzbach unter der Tel. Nr.06033/70435010 entgegen.

Matthias Lederer (Polizeiführer vom Dienst)

