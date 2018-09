Verfolgungsfahrt mit Festnahme in Gießen

Gießen - Am Samstag, 01.09.18, gg. 21:45 h, sollte ein BMW durch eine Streife der Polizeistation Gießen-Süd kontrolliert werden. Der Fahrer gab jedoch Gas und versuchte die Streife abzuschütteln. Dabei verursachte der 38-jährige Mann aus Gießen im Bereich B49/Gießener Ring einen Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Zurück im innerstädtischen Bereich verlor der Fahrer schließlich die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen eine Gartenmauer und blieb verunfallt in einem Vorgarten liegen. Der Beifahrer konnte unmittelbar festgenommen werden, der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß, konnte allerdings zeitnah in der Nähe festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der BMW nicht zugelassen war, am Fahrzeug befanden sich entstempelte Kennzeichen. Zudem stand der Fahrer vermutlich unter Einfluss berauschender Mittel und wurde mit Haftbefehl gesucht. Weiterhin konnten im Fahrzeug Aufbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beifahrer wurde im Anschluß der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Der Fahrer verbringt die Nacht in der JVA.

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/17277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_17277.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh