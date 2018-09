Raubüberfall auf Supermarkt in Herborn-Burg /Bewaffneter Räuber erbeutet mehrere Tausend Euro

Gießen - Zu einem Raubüberfall kam es am Donnerstag Abend, kurz vor 21 Uhr, in der Burger Hauptstraße in Herborn-Burg. Ein maskierter Mann betrat einen Supermarkt, bedrohte mit einer Schußwaffe die Kassiererin und forderte in gebrochenem Deutsch das Geld aus der Kasse. Die Beute, mehrere Tausend Euro, steckte der Täter in eine schwarze Tasche und lief aus dem Geschäft. Eine Zeugin, die zur Tatzeit an dem Geschäft vorbeifuhr, bemerkte zwei Männer, die sich am Geschäft verdächtig verhielten. Sie wendete ihren Wagen und wollte nach dem Rechten sehen. Als sie auf den Parkplatz des Geschäftes fuhr, kam ihr ein silbernes Auto entgegen, das ohne Licht in Richtung Kreisel / Bundesstraße fuhr. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit zahlreichen Streifen der Herborner Polizei und anderen Stationen verlief ergebnislos. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: Bei dem Haupttäter soll es sich um einen Mann handeln, der gebrochenes Deutsch spricht. Er war ca 1.75 m groß, hatte eine dünne Figur und trug eine Sturmmaske, eine blaue Hose und einen schwarze Jacke. Bewaffnet war er mit einer silbernen Handfeuerwaffe. Der zweite Verdächtige ist ebenfalls männlich, hat ein südländisches Aussehen und trug eine helle Jacke und eine Baseball-Mütze. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/17277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_17277.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh