Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / ...

Aufbruch von zwei Geldautomaten im Lahn-Dill Kreis

Gießen - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Wetzlar, bei einer Filiale der Deutschen Bank und in einer Postbankfiliale in Haiger zu Aufbrüchen der Geldautomaten.

In Haiger wurden die Täter vermutlich bei der Tatausführung, gg. 04.00 Uhr gestört und mussten ohne Beute von ihrem Vorhaben ablassen. Zeugen konnten drei Täter bei der Tat beobachten. Zwei Männer hielten sich im Vorraum der Bak auf. Ein Dritter wartete in einem Fahrzeug, vor der Bank, auf seine Komplizen. Die Täter flüchteten in diesem Fahrzeug. Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bislang ohne Erfolg.

Bei dem Einbruch in Wetzlar gibt es bislang noch keine Hinweise auf die Täter. Hier gelangten die Unbekannten allerdings an die Geldkassetten im Automaten. Die Höhe der Beute konnte aber noch nicht beziffert werden.

Die Ermittlungen in beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Wetzlar übernommen.

