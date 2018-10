Geldautomat gesprengt

Gießen - Bad-Nauheim: Unbekannte Täter sprengten am frühen Morgen einen Geldautomaten in einem Verbrauchermarkt in der Georg-Scheller-Straße. Verletzt wurde dabei niemand. Am Gebäude und am Geldautomaten entstand erheblicher Sachschaden der nach ersten Einschätzungen mit ca. 50.000,-EUR beziffert wird. Der Verbrauchermarkt konnte gegen 10.35 Uhr wieder uneingeschränkt betrieben werden. Die Täter entkamen unerkannt und wahrscheinlich mit einer größeren Geldmenge. Die Polizei sucht dringend Zeugen die zur Tatzeit, ca. 05.20 Uhr, gegebenenfalls Wahrnehmungen hatten die mit der Tatausführung im Zusammenhang stehen könnten. Hinweise bitte an ihre örtliche Polizei oder unter Tel.: 06031 - 6010

C. Fritz, Polizeiführer vom Dienst

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/17277 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_17277.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Führungs- und Lagedienst Ferniestraße 8 35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei Twitter: www.twitter.com/polizei_mh