Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / ...

Tödlicher Verkehrsunfall

Gießen - Florstadt (Nieder-Mockstadt), gegen 09.05 Uhr fuhr ein silberner Kleinwagen aus Richtung Ober-Mockstadt nach Nieder-Mockstadt. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor die 44-jährige PKW-Fahrerin am Ortseingang die Kontrolle über ihren PKW. Der Wagen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in der Folge gegen einen Bordstein, eine Hauswand und eine Laterne. Die Fahrerin war alleine unterwegs. Sie wurde im Fahrzeug eingeklemmt und so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Für die Bergung und die Unfallaufnahme war die Bundesstraße mehrere Stunden voll gesperrt. Am PKW entstand Totalschaden. Ein Sachverständiger muss nun klären was zum Unfall geführt hat.

Die Polizei in Friedberg sucht noch Zeugen zu diesem Unfall. Bitte melden sie sich unter der Tel.-Nummer 06031 - 60 10.

C. Fritz, Polizeiführer vom Dienst

