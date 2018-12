Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / ...

***Ergänzung Vermisstenfall Ernst August Luckhardt: Jetzt mit Bild!***

Gießen - ***In Ergänzung zu unserer Meldung von heute, 14.50 Uhr, jetzt mit einem aktuellen Bild des Vermissten.***

Hungen / Obbornhofen: Die Grünberger Polizei bittet bei einem Vermisstenfall um Mithilfe. Seit Freitagnachmittag (30.11.2018) wird der 82-jährige Ernst Luckhardt vermisst. Herr Luckhardt ist möglicherweise orientierungslos und bedarf ärztlicher Hilfe. Zuletzt wurde der Vermisste gegen 14.00 Uhr in Bad Nauheim, auf dem Weg in Richtung Friedberg gesehen. Danach verläuft sich seine Spur. Herr Luckhardt lebt in Hungen / Obbornhofen. Herr Luckhardt ist ca. 175 cm groß und ca. 80 kg schwer. Er hat lichtes dunkelblondes Haar und trug zuletzt eine dunkelgrüne Winterjacke und eine Jeanshose, dazu Halbschuhe. Zuletzt war Herr Luckhardt mit einem grauen Ford Focus unterwegs. Das Kennzeichen des PKW lautet GI - BL 33.

Die Polizei sucht Zeugen und fragt:

- Wer hat Ernst August Luckhardt seit Freitagnachmittag gesehen? - Wer kann sonst Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten oder zu

seinem PKW machen?

Hinweise erbittet die Grünberger Polizei unter Tel.: (06401) 91430.

C. Fritz - Polizeiführer vom Dienst

