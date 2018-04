Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst / Brand ...

Brand in Kfz-Werkstatt in Neustadt (Hessen)

Gießen - Im Landkreis Marburg, in Neustadt brannte es am Samstag, gg. 16.15, in einer Autowerkstatt.

Der Brand ist vermutlich bei Schweißarbeiten ausgebrochen. Die gesamte Werkstatt, mit zwei Werkshallen und einem Bürogebäude, brannte völlig nieder. In den Hallen, standen neben der gesamten Ausrüstung, noch etwa 15 Fahrzeuge, die ebenfalls komplett den Feuer zum Opfer fielen.

Drei Personen, die sich zum Brandzeitpunkt in der Werkstatt aufhielten, wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von bis zu 400.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache werden zu Beginn der nächsten Woche aufgenommen werden.

