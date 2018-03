Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen / Pressemeldung vom ...

Pressemeldung vom 28.02.2018: Gießen: Bombenentschärfung beginnt!

Gießen - Nachdem am späten Mittwochmittag eine amerikanische Fliegerbombe (50 Kilogramm) an Haupteingang zur Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung gefunden wurde, haben sich die "Entschärfer" des Kampfmittelräumdienstes gegen 23.20 Uhr an ihre Arbeit gemacht.

Der Bereich mit einem Radius von 500 Meter um den Fundort wurde zuvor durch mehrere Polizeibeamte geräumt. Unterstützt wurden die Beamten dabei auch durch Mitarbeiter des Gießener Ordnungsamtes und der Gießener Feuerwehr. Dabei zeigte es sich, dass die Bewohner sehr zügig den Aufforderungen der Beamten nachkamen. Lediglich eine Anwohnerin weigerte sich anfangs, den Bereich zu verlassen.

Bitte beachten: Bei der Entschärfung bzw. der Arbeit an der Bombe kann es zu Knallgeräuschen kommen.

Sobald die Bombe entschärft wurde, kommt eine neue Pressemitteilung.

