Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen / Pressemeldung vom ...

Gießen - Pressemeldung des Polizeipräsidiums Frankfurt!

Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Gesuchte damals in Mittelohessen aufgehalten hat!

Frankfurt: Mord verjährt nie - 30 Jahre alter Mordfall wird neu beleuchtet

(ne) Die Ermittler der Mordkommission Frankfurt haben einen 30 Jahre zurückliegenden Fall erneut in Ihren Fokus gerückt. Um endlich eine heiße Spur zum Täter zu bekommen, werden die Ermittler am Mittwoch, den 28.03.2018 diesen Fall in der Sendung Aktenzeichen XY vorstellen. Außerdem beschäftigt die Beamten ein ungelöster Fall aus dem Jahr 2016.

Nach über 30 Jahren wendet sich die Mordkommission im Fall des ermordeten Möbelhändlers Wilhelm RACH an die Öffentlichkeit. Eine der Fragen dreht sich vor Allem um eine Frau, die sich Anfang/Mitte der 80er Jahre im Bereich Frankfurt, Wiesbaden, Biedenkopf und Medebach (bei Winterberg) aufgehalten hat. Die Ermittler suchen überregional nach der Frau, da sie als tatverdächtig gilt. Am Tag der Sendung werden weitere Details zum Mordfall gezeigt und auch im Internet unter www.polizei.hessen.de veröffentlicht.

In einem zweiten Fall geht es um Mert AKGÖZ (21 Jahre) der in der Nacht vom 12. auf den 13.11.2016 in Frankfurt Höchst vermisst und am 10.12.2016 tot aus dem Main geborgen wurde. Bislang blieb unklar, ob es sich um einen Unfall oder ein Verbrechen handelt. Der Vater des Verstorbenen hat eine Belohnung in Höhe von 3.000 EUR für Hinweise, die zur Aufklärung des Sachverhaltes führen, zur Verfügung gestellt.

In beiden Fällen wird am Sendetag eine Hinweistelefonnummer eingerichtet (069-755 44333).

