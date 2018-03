Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen / Pressemeldung vom ...

Pressemeldung vom 24.03.2018: Fernwald: Raub auf Poststelle

Gießen - Ein maskierter Mann hat am Samstagmorgen in der Hauptstraße in Steinbach bei einem Raub mehrere Tausend Euro erbeutet. Der Unbekannte flüchtete danach zu Fuß in Richtung Goethestraße.

Der Räuber hatte gegen 09.10 Uhr die Postfiliale betreten, eine 58 - Jährige Angestellte mit einem Fleischerbeil bedroht und Bargeld gefordert. Nachdem der Unbekannte das Geld erhielt, flüchtete er. Er soll 18 bis 25 Jahre alt und etwa 175 Zentimeter groß sein. Er habe, so die Zeugin, Deutsch mit leichtem Akzent gesprochen. Getragen habe er eine hellgraue wattierte Jacke mit Kapuze sowie eine hellgraue weite Jogginghose. Neben einem Tuch, das er über die Nase und den Mund gezogen hatte, soll er eine dunkle Wollmütze mit hellem Muster sowie dunkle Turnschuhe mit weißen Akzenten getragen haben.

Die Gießener Kripo sucht Zeugen, die am Samstagmorgen etwas beobachtet haben bzw. Hinweise zu der beschriebenen Person geben können.

Bei der Fahndung wurden neben einem Hubschrauber auch mehrere Streifenwagen eingesetzt.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

