Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen / Pressemeldungen vom ...

Pressemeldungen vom 03.04.2018: Falsche Microsoftmitarbeiter erbeuten fast 4.000 Euro - 34 - Jähriger zusammengeschlagen - Ladendieb nach Fahndung festgenommen

Gießen - Gießen: Falsche Microsoft - Mitarbeiter erbeuten fast 4.000 Euro

Offenbar "übers Ohr gehauen" wurde ein 72 - Jähriger in den letzten Tagen, nachdem er mehrere Anrufe von einem angeblichen Mitarbeiter von Microsoft erhielt. Der Betrüger hatte sich das erste Mal am Gründonnerstag bei dem Gießener gemeldet und behauptet, dass er Viren auf seinem Rechner hat. In der Folge wurde ihm ein sogenanntes "lebenslanges Sicherheitspaket" im Wert von 200 Euro angeboten. Bei den Telefonaten folgte der 72 - Jährige den Anweisungen des Anrufers. Unter anderem loggte er sich dabei auch über den Zugang seiner Hausbank ein und ermöglichte den Betrügern letztendlich, insgesamt etwa 3.750 Euro zu transferieren. Die Gießener Kripo warnt nochmals vor solchen Betrügern! Der beste Schutz wenn Anrufer sich als Mitarbeiter dieser Firma ausgeben: Das Gespräch sofort beenden, keine unbekannten Programme auf dem PC installieren und niemals sensible Daten an fremde Anrufer übermitteln. Sollten sie auf die Masche der Betrüger reingefallen sein, empfiehlt es sich den Computer sofort vom Internet zu trennen. Die Täter haben sonst durch die Schadsoftware die Möglichkeit sämtliche Aktionen auf ihrem PC mit zu beobachten und persönliche Daten auszuspionieren. Lassen sie gegebenenfalls ihre Kreditkarte /das Konto sperren und erstatten sie Anzeige bei der Polizei. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: 34 - Jähriger zusammengeschlagen

Offenbar mit Schlägen und Tritten traktiert wurde ein 34 - Jähriger am frühen Montagmorgen in der Liebigstraße in Gießen. Offenbar war er mit einem Unbekannten in Streit geraten. In der Folge sollen der Unbekannte und vier weitere Personen ihn dann verletzt haben. Nach dem Angriff, der sich gegen 04.25 Uhr, ereignete, flüchteten die Täter in Richtung Bahnhof. Einer der "Schläger" soll kurze Haare und ein helles Oberteil haben. Seine vier Mitstreiter sollen möglicherweise russischstämmig sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Ladendieb festgenommen

Schnell gefasst war ein 19 - jähriger mutmaßlicher Ladendieb am Donnerstag, gegen 18.00 Uhr, in der Gießener Innenstadt. Der algerische Asylbewerber hatte offenbar in einem Kaufhaus im Seltersweg seine alten Schuhe ausgezogen und danach Schuhe im Wert von etwa 100 Euro wieder angezogen. Im Zuge der Fahndung konnte der Verdächtige mit einem 31 - jährigen Algerier in der Nähe des Bahnhofes überprüft werden. Neben den offenbar gerade entwendeten Schuhen fanden die Beamten auch kleinere Mengen an Drogen. Beide Personen wurden nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mehrere Schilder beschädigt

Mehrere sogenannte Schildermasten haben Unbekannte zwischen Freitagabend und Samstagmorgen im Schiffenberger Weg und im Aulweg beschädigt. Offenbar hatten die Täter die Masten umgebogen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Fahrzeugteile ausgebaut

Zwischen Donnerstag und Montag haben Unbekannte mehrere Fahrzeugteile ausgebaut. Betroffen davon waren insgesamt fünf Autos, die auf einem Firmengrundstück in der Gießener Straße abgestellt waren. Die Langfinger hatten es auf Airbags und andere Teile abgesehen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: In der Innenstadt entblößt

Offenbar entblößt hat sich ein 40 - Jähriger am Ostermontag in der "Untere Langgasse" in Laubach. Der Verdächtige soll dann auch mehrere Passanten belästigt haben. Die Polizei sucht daher Zeugen, die von dem 40 - Jährigen belästigt wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Mehrere Autos in der Schillerstraße beschädigt

Mindestens sieben Autos haben Vandalen in der Nacht zum Sonntag in der Schillerstraße beschädigt. Offenbar hatten die Unbekannten die Fahrzeuge m mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt und damit einen Schaden von mehreren tausend Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Buseck: Mit Schreckschusswaffe in Luft geschossen

Offenbar bedroht wurde ein 45 - Jähriger am Samstag, gegen 21.30 Uhr, in der Weidenstraße in Großen-Buseck. Der Verdächtige, ein 19 - Jähriger, soll dabei noch mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Linden: Silberfarbener Audi gesucht!

Nach einer Unfallflucht am Gründonnerstag, 29.03.2018, gegen 19.35 Uhr, auf der A 45 zwischen dem AK Gießen-Süd und dem AK Gambach (Fahrtrichtung Hanau/Frankfurt) wird ein silberfarbener Audi A 8 Farbe mit Frankfurter Kennzeichen gesucht. Dieser soll einen braunen Skoda Superb mit Duisburger Kennzeichen rechts überholt und dann nach links abgedrängt haben sodass dieser in die Mittelleitplanke fuhr. Insbesondere wird ein PKW auf der rechten Fahrspur, möglicherweise ein Skoda Octavia, gesucht, welcher dem "Audi Fahrer" Platz machte und hierfür auf den Standstreifen auswich. Hinweise bitte an die Polizeiautobahnstation in Butzbach unter der Rufnummer 06033 - 9930.

Gießen: Unfallflucht in der Ederstraße

Auf einem Schaden von etwa 1.000 Euro bleibt der Besitzer eines BMW erst mal sitzen. Offenbar beim "Vorbeifahren" hatte ein Fahrzeug zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen den BMW gestreift und an der linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Bus fährt davon

In der Neuen Bäue kam es am Gründonnerstag, gegen 16.50 Uhr, zu einer Unfallflucht. Dabei soll ein Linienbus beteiligt gewesen sein. Der "Bus" was vom Marktplatz in Richtung Berliner Platz unterwegs, als er einen Audi streifte und den Außenspiegel beschädigte. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Jörg Reinemer Pressesprecher

