Polizeipräsidium Mittelhessen - Gießen / Pressemeldungen vom ...

Pressemeldungen vom 28.05.2018: Überflutete Straßen bei Hungen - Streitigkeiten in der Bahnhofstraße / Beamtin der Bundespolizei verletzt - Bei schwerem Raub fünf Euro und Mütze erbeutet

Gießen - Hungen/Pohlheim/Lich: Meldungen von überfluteten Straßen

Reichlich nass wurde es am späten Sonntagabend und am frühen Montagmorgen in den Bereichen von Hungen, Pohlheim und Lich. Besonders betroffen davon war der Bereich rund um Hungen. Mehrere Straßen mussten, zumindest kurzfristig, gesperrt werden. Die Unwetter führten dazu, dass die die Landesstraße 3131 zwischen Trais-Horloff und Bellersheim sowie die Kreisstraße 170 davon erheblich betroffen waren. Auch umgestürzte Bäume und Äste führten auf den Straßen rund um Hungen zu Verkehrsbehinderungen. Auch vollgelaufene Keller wurden gemeldet aus den genannten Kommunen gemeldet.

Gießen: Streitigkeiten in der Bahnhofstraße - Beamtin der Bundespolizei verletzt

Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 19 - jährigen Deutschen und einem 21 - Jährigen Italiener kam es am Freitagabend am Bahnhofsvorplatz. Offenbar waren die beiden Personen zunächst in Streit geraten. Dabei verletzte der 19 - Jährigen seinen Widersacher gegen 19.00 Uhr mit einem Messer am Oberkörper. Der Verdächtige rannte dann davon, konnte aber wenig später durch eine Beamtin der Bundespolizei festgenommen werden. Sie war auf dem Nachhauseweg und erlitt bei ihrem Einsatz leichte Verletzungen. Der 19 - Jährige hatte sich der Festnahme widersetzt. Das 21 - Jährige Opfer wurde am Abend in einem Krankenhaus behandelt. Er wurde wenig später wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Auch der mutmaßliche Täter wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Schwerer Raub wegen fünf Euro und Mütze

Im Bereich der Nordanlage und der Schützenstraße wurde ein 16 - Jähriger am späten Samstagabend durch drei Unbekannte ausgeraubt. Der Geschädigte war zu Fuß entlang der Nordanlage und des Uferweges unterwegs. Dabei lief er an zwei Personen, die ihm Drogen anboten, vorbei. Nachdem er an beiden Unbekannten vorbei gelaufen war, wurde wieder eingeholt. In der Schützenstraße wurde er von einem der beiden Unbekannten umgestoßen. Der zwei Unbekannte fuhr mit seinem Fahrrad vor den 16 - Jährigen und versperrte ihm den Weg. Mit dazu gesellte sich eine dritte Person. Die Personen bedrohten den Jugendlichen und forderten von ihm Bargeld. Nachdem sie die fünf Euro und die weiße Basecap der Marke Nike erhielten, flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der erste Täter soll etwa 21 Jahre alt, 180 Zentimeter groß und kräftig sein. Er soll deutsch mit türkischem Akzent gesprochen haben. Neben einem Vollbart soll er eine rote Kappe und eine auffällige Uhr am Handgelenk getragen haben. Die zweite Person soll etwas kleiner und schlank sein sowie ein blaues Adidas - Shirt getragen haben. Es soll sich um einen Deutschen handeln. Die dritte Person soll ebenfalls schlank sein. Die beiden zuletzt genannten Personen sollen etwa 17 Jahre alt sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Politische Symbole hinterlassen

Schnell ermittelt waren offenbar drei Graffiti - Sprayer am frühen Samstagmorgen nach einer Sachbeschädigung am "Oberhessichen Museum" in der Georg-Schlosser-Straße. Die Verdächtigen sollen politische Symbole am "Leib´schen" Haus hinterlassen haben. Nach einem Zeugenhinweis konnten die zwei Männer im Alter von 29 und 23 Jahren sowie eine Frau im Alter 21 Jahren gefasst bzw. ermittelt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Geklaut und mit Drogen erwischt

Keinen guten Tag hatte offenbar ein 30 - Jähriger algerischer Asylbewerber. Er soll im Seltersweg zunächst am Sonntagmittag Parfum im Wert von etwa 200 Euro aus einem Warenhaus entwendet haben. Anschließend konnte er im Rahmen der Fahndung von einer Streife geschnappt werden. Dabei fanden die Beamten noch einige Gramm Marihuana und Amphetamine. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: 24 - Jähriger beim Fahrraddiebstahl erwischt

In der Asylunterkunft in der Rödgener Straße hat ein 22 - Jähriger Algerier am Sonntagabend offenbar ein Fahrrad entwendet. Er konnte durch einen Security - Mitarbeiter beim Diebstahl beobachtet werden. Beim Verlassen der Unterkunft wurde er durch Zeugen festgehalten und der Polizei übergeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Scheibe eingeschlagen und Sachen entwendet

Einen VW Polo haben Unbekannte am Sonntag, zwischen 21.00 und 21.50 Uhr, gewaltsam geöffnet. Die Diebe schlugen in der Bahnhofstraße die Scheiben ein und holten sich aus dem Innenraum Bargeld und persönliche Dokumente. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzungen in der Schottstraße

Zu einer handfesten Auseinandersetzung kam es am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, in der Gießener Schottstraße. Offenbar kam es zu einem Streit zwischen einem 27 - Jährigen und einem 59 - Jährigen. In dessen Verlauf soll der 59 - Jährige dann mit einem Holzstück nach seinem Kontrahenten und dessen Begleiter eingeschlagen haben. Dabei wurden beide Personen an der Beinen verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Auseinandersetzung im Oberlachweg

Im Gießener Oberlachweg kam es auf dem Parkplatz einer Diskothek zu einer Schlägerei. Dabei soll ein 30 - Jähriger am Samstag, gegen 04.00 Uhr, einen 26 - Jährigen zunächst zu Boden gestoßen und dann auf ihn eingetreten haben. Der 26 - Jährige musste dann zur Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Geldwechseltrick im Discounter

In einem Discounter in der Grünberger Straße kam es am Samstagnachmittag zu einem sogenannten Geldwechselbetrug. Ein Unbekannter war an der Kasse erschienen und bat darum, 30 x 10-Euro-Scheine in 50 oder 100 Euro - Scheine zu wechseln. Nach einigem Hin und Her wechselte die angestellte den Betrag und gab dem Unbekannten sechs 50 Euro Scheine. Erst später stellte sich heraus, dass 150 Euro aus der Kasse fehlen. Offenbar hatte der Unbekannte die Frau so abgelenkt und sich den Betrag eingesteckt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in der Grabenstraße

In der Grabenstraße in Wieseck waren am Freitag, zwischen 12.00 und 21.00 Uhr, Einbrecher unterwegs. Die Täter hatten zunächst vergeblich an einer Tür gehebelt, bevor sie sich an einem Fenster zu schaffen machten. Im Haus durchsuchten die Täter mehrere Zimmer und entwendeten Bargeld und Münzen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Mann entblößt sich

Auf dem Gelände einer Klinik in der Licher Straße hat sich ein Unbekannter am Samstag, gegen 17.00 Uhr, entblößt. Der Mann hatte sich vor einer 49 - Jährigen entblößt und sie dabei belästigt. Er soll etwas über 60 Jahre alt sein und eine dunkle Hautfarbe sowie graue Haare haben. Bekleidet soll er mit einer kurzen olivfarbenen Hose sowie einem beigen Hemd gewesen sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Wettenberg: Räder vom Porsche abmontiert

Im Lahnwegsbergweg in Launsbach haben Unbekannte am Montag, zwischen 01.00 und 03.00 Uhr, auf einem Parkplatz die vier Reifen eines Porsche Panamera entwendet. Die Diebe hatten das Auto dann auf Steinen abgesetzt. Der Schaden liegt bei fast 1.000 Euro. Die Reifen haben einen Wert von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Kraftradfahrer stürzt und verletzte sich leicht

Am Sonntag (27.05.2018) um 15:20 Uhr war ein 44-jähriger Mann aus Solms mit seiner schwarzen Piaggio Aprilia auf der Lahnparkstraße von Heuchelheim kommend in Fahrtrichtung Wetzlarer Straße unterwegs. Er beabsichtigte an der Einmündung nach rechts abzubiegen. Kurz nach der Unterführung von vor der Einmündung kam er aus unbekannten Gründen ins Schleudern und stürzte nach rechts mit seinem Kraftrad zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht. An seinem Kraftrad entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Biebertal: Unfallflucht auf der L3286 zwischen Heuchelheim und Rodheim

Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr vermutlich in einem LKW die Landstraße 3286 absteigend aus Richtung Heuchelheim kommen in Richtung Rodheim. Aus unbekannten Gründen kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und "durchpflügte" in einem Abschnitt von ca. 70 Metern die dortige Rasenfläche neben der Fahrbahn. Dadurch wurde eine erhebliche Menge Erde und Rasen auf die Fahrbahn geschleudert. Außerdem wurde ein Leitpfosten umgefahren. Ohne den Unfall zu melden suchte der Unfallverursacher das Weite. Der genaue Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Der Schaden beläuft sich auf zirka 300 Euro. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallflucht geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzten.

Gießen: Unfallflucht in der Straße " Am Alten Gaswer"

Im Zeitraum zwischen Freitag (25.05.2018) 14:50 Uhr und 22:40 Uhr stieß ein bisher Unbekannter vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Mazda einer 53-jährigen Frau aus Wettenberg. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden an den beiden Türen auf der Fahrerseite von ungefähr 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, entgegen.

Gießen - Unfallflucht an der Kreuzung Walltorstraße / Asterweg

Ein 37-jähriger Mountainbiker aus Gießen war am Freitag (25.05.2018), gegen 23:00 Uhr, von der Nordanlage in Richtung Asterweg unterwegs. Nach eigenen Angaben fuhr ihn plötzlich ein PKW auf. Durch den Anstoß ist der Fahrradfahrer auf die Motorhaube und anschließend auf die Straße gestürzt. Der PKW fuhr ein Stück zurück, um dann an den am Boden liegenden Biker vorbeizufahren und ohne sich um den Verletzen zu kümmern in Richtung Alsterweg abzubrausen. Dabei wurde der linke Oberschenkel des Gießeners gestreift. Mit diversen Prellungen und Schürfwunden wurde er in die Uniklinik gebracht. Zeugen die am späten Freitagabend den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3750, in Verbindung zu setzten.

Gießen: Unfallflucht am Reichelsberg

Ein bisher Unbekannter stieß am Freitag (25.05.2018) im Zeitraum zwischen 15:00 und 20:30 Uhr vermutlich beim Ein - oder Ausparken gegen den am Reichelsberg ordnungsgemäß geparkten blauen Audi A 3. Ohne den Schaden zu melden fuhr er davon. Zeugen, die im angegebenen Zeitraum etwas beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

