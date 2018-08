Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 15.08.2018: Hochwertige PKW in Pohlheim entwendet - Unbekannter attackiert Frau im Vorraum eines Geldinstitutes - Kontrolle in der Südanlage

Gießen - Pohlheim: Hochwertige Fahrzeuge entwendet

Am frühen Mittwochmorgen wurden im Heinrich-Lübke-Ring in Watzenborn-Steinberg gleich zwei hochwertige Fahrzeuge entwendet. Die Unbekannten hatten es auf zwei hochwertige Fahrzeuge der Marke Mercedes abgesehen. Möglicherweise setzten die Täter bei der Tat einen sogenannten Jammer, mit dem das Signal eines im Eingangsbereich eines Wohnhauses abgelegten Schlüssels verlängert wird, ein. Die schwarzen Mercedes-Fahrzeuge mit den Kennzeichen GI-SC976 und GI-SC1799 wurden am frühen Morgen dann in unbekannte Richtung weggefahren. Sehr wahrscheinlich schlugen die Unbekannten gegen 03.00 Uhr zu. Nach Zeugenangaben könnten zwei Personen für die Tat in Frage kommen. Der erste Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt sein und sportliche Kleidung getragen haben. Die zweite gesuchte Person soll kräftig und etwa gleichalt sein. Er soll eine Jacke, einen Rucksack und eine Tasche getragen haben. Auffällig an ihm sollen sportliche Schuhe mit weißer Sohle gewesen sein. Die Polizei sucht Zeugen, die zur fraglichen Zeit die Personen oder von ihnen genutzte Fahrzeuge gesehen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Im Vorraum eines Geldinstitutes attackiert

Eine 30 - Jährige wurde am Dienstag, gegen 22.30 Uhr, in der Frankfurter Straße von einem Unbekannten aus bislang unbekannten Gründen attackiert. Die Frau hatte den Vorraum eines Geldinstitutes betreten und traf dort auf einen ihr unbekannten Mann. Dieser sprach sie sofort an und behauptete, dass sie von im 300 Euro entwendet habe. Als sie den Raum verlassen wollte, hielt er sie fest und verletzte sie dabei leicht. Als sie dann mit ihrem Handy die Polizei verständigen wollte, wurde er wieder handgreiflich und nahm ihr das Handy weg. Als sie dann den Vorraum verließ, verfolgte er sie und drückte sie gegen die Wand eines Wohnhauses. Ein bekannter der 30 - Jährigen wurde auf den Angriff aufmerksam und kam zu Hilfe. Es gelang ihm, dass gerade entwendete Handy wieder zurück zu nehmen. Der Unbekannte konnte jedoch entkommen. Er soll, so die Zeugen, mit 190 Zentimeter auffällig groß und schlank sein. Er trug eine Brille und hatte sehr kurze Haare, möglicherweise auch eine Glatze. Neben einem schwarzen Shirt soll er eine blaue Bermuda-Short getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Kontrolle in der Südanlage

Konsequenzen hat eine Kontrolle, die am frühen Mittwochmorgen in der Gießener Südanlage durchgeführt wurde, für einen 32 - Jährigen aus Wetzlar. Die Beamten hatten bei der Überprüfung des Autofahrers festgestellt, dass er offensichtlich unter Drogeneinfluss stand. Ein erster Test ergab Hinweise auf Amphetamine. Er musste dann mit zur Blutentnahme. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: Auto beschädigt

In der Schulstraße in Wißmar haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstagmorgen einen Mercedes beschädigt haben. Die Unbekannten sollen Dellen in zwei Türen geschlagen haben. Der Schaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Buseck: Einbruch in Handwerksbetrieb

Mit mehreren Hundert Euro verschwanden Diebe in der Kurt-Schuhmacher-Straße in Alten-Buseck. Die Täter waren zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in einen Handwerksbetrieb eingebrochen und hatten dann mehrere Büroräume durchwühlt. Mit dem Bargeld verschwanden sie dann wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen - Unfallflucht im Leihgesterner Weg

Eine 31-jährige Frau aus Gladenbach parkte am Dienstag (14.08.2018), um 9:00 Uhr, ihren blauen Audi A 3 im Innenhof vor der Hausnummer 37. Als sie gegen 13:45 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war ihr Auto an der hinteren rechten Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf 800 Euro. Damit die Frau nun nicht auf dem Schaden sitzen bleibt, sucht die Polizei Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555.

Wettenberg - 3.000 Euro hoher Lackschaden

Im Zeitraum zwischen Freitag (10.08.2018), 18:30 Uhr und Samstag (11.08.2018), 9:00 Uhr, stellte eine 49 Jahre alte Frau aus Wettenberg ihren grauen VW Touran in der Bahnhofstraße auf Höhe der Hausnummer 36 ab. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren die Beifahrerseite des VWs und beschädigte diesen im Bereich der hinteren und vorderen Tür sowie am vorderen Kotflügel. Danach suchte der Unfallverursacher das Weite, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, entgegen.

Wettenberg - Ein Leichtverletzter und zwei beschädigte Bäume

Ein 37-jähtiger Mann aus Wettenberg fuhr am Mittwoch (15.08.2018), um 7:35 Uhr, mit seinem silberfarbenen Smart die Straße " Auf der Heide" in Wißmar in absteigende Richtung. Kurz vor der Abbiegung in die Berliner Straße, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte zuerst mit einem Baum und rollte danach, aufgrund der Steigung, gegen einen zweiten Baum. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.650 Euro.

Gießen - Unfallflucht im Parkhaus Südanlage

Am Dienstag (14.08.2018), gegen 16:45 Uhr, fuhr eine 28 -jährige in Pohlheim lebende Daimler-Fahrerin beim Ausparken gegen einen dort abgestellten schwarzen Kuga einer 44 Jahre alten Frau aus Gießen. Dabei riss sie sich ein Teil von ihrem Fahrzeug ab. Sie stieg aus, beseitigte das Teil und fuhr dann weg. Am Kuga hinterließ sie einen Schaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Zwei Zeugen haben den Vorfall beobachtet und bei der Polizei ausgesagt.

