Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 16.08.2018: Räuber von Polizei festgenommen - Viele Verstöße bei Schwerlastkontrollen - Ladendieb erwischt

Gießen - Gießen: Räuber kehrt zurück und wird von der Polizei festgenommen

Nach einem Raub am Mittwochmittag, 15. August, in der Bahnhofstraße konnte ein 34-jähriger Somalier aus Lich festgenommen werden. Gegen 13.50 Uhr attackierte der 34-Jährige Asylbewerber einen 32-Jährigen Libanesen, in dem er auf ihn einschlug und trat. Der Überfallene fiel zu Boden, so dass der Täter das Handy, eine Armbanduhr und die Brille des Gestürzten wegnehmen konnte. Anschließend flüchtete der Somalier zunächst in unbekannte Richtung. Alarmierte Polizisten konnten nach kurzer Zeit den Täter festnehmen, da dieser aus unbekannten Gründen in die Nähe des Tatortes zurückkehrte und der Beraubte ihn wiedererkannte. Die Ordnungshüter entließen den Täter nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen aufgrund eines fehlenden Haftgrundes aus dem Polizeigewahrsam. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Pohlheim: Viele Verstöße bei Schwerlastkontrollen festgestellt

Am Mittwochabend, 15. August, wurde in der Zeit von 19.00 Uhr bis 02.00 Uhr durch 22 Beamte der Polizeiautobahnstation Butzbach mit Unterstützung von zwei Sachverständigen für Ladungssicherung und Gefahrgut sowie Spezialisten der Verkehrsbehörde des RP Gießen eine Schwerverkehrskontrolle durchgeführt. Die Kontrolle zielte speziell auf den Schwerlastverkehr ab, wobei die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge, des Verkehrsverhalten und aufklärende Gespräche mit dem Fahrer im Vordergrund stand. Im genannten Zeitraum wurden 37 Kraftfahrzeuge, davon 28 beanstandet, kontrolliert. Drei Fahrzeugkombinationen wurden wegen nicht zur behebender Mängel im Bereich der Ladungssicherung sowie technischer Mängel stillgelegt. Die Beanstandungsquote lag somit über 75 Prozent und bestätigt die Wichtigkeit dieser unter der Anwesenheit von Sachverständigen gemeinsamen polizeilichen Verkehrskontrollen. 9 Mal wurde gegen die Geschwindigkeit und 5 Mal gegen die Sozialvorschriften verstoßen. 6 LKW-Fahrer bezahlten eine Sicherheitsleistung in Höhe von insgesamt 780 Euro, da diese aus anderen Ländern kamen und hier keinen festen Wohnsitz hatten. Ebenso zahlten vier Brummifahrer ein Verwarnungsgeld wegen unterschiedlicher Verstöße in Höhe von insgesamt 110 Euro.

Gießen: Ladendieb erwischt

Mehrere Flaschen Parfum im Wert von insgesamt über 130 Euro war die Ausbeute eines 38-jährigen Diebes aus Pohlheim aus einer Parfümerie im Seltersweg. Nachdem der Langfinger zunächst am Mittwochmittag, 15. August, gegen 13.00 Uhr Waren an der Kasse bezahlte, ging er wieder in den Laden zurück und steckte drei Flaschen Parfum in seine mitgeführte Tasche. Der Dieb wurde hinter dem Kassenbereich von einem Mitarbeiter gestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Farbschmiererei auf Schulhof hinterlassen

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag (14.08.2018, 22.00 Uhr) auf Mittwoch, 15. August, gegen 07.00 Uhr Farbschmierereien auf einem Schulhof in der Egerländer Straße hinterlassen. Die Unbekannten verursachten einen Schaden an mehrerene Fassaden des Gebäudes, an einer Tischtennisplatte, eine Rutsch und Sitzbänke in Höhe von über 1500 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Betäubungsmittel bei Kontrolle aufgefunden

Eine Zivilstreife der Polizei kontrollierte am frühen Mittwochabend, 15. August, gegen 18.10 Uhr einen 21-jährigen syrischen Asylbewerber und entdeckten eine geringe Menge Marihuana, die von den Ordnungshüter sichergestellt worden ist. Gegen den 21-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Gießen - Unfallflucht in der Ringallee

Ein 22-jähriger Mann aus Gießen parkte am Mittwoch (15.08.2018), um 9:45 Uhr, seinen schwarzen Ford Fiesta in der Ringallee gegenüber der Hausnummer 22 im dortigen Parkhaus in der oberen Parkebene. Als er um 15:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, hatte das Fahrzeug Lackkratzer und Dellen am Kotflügel vorne links und an der Fahrertür. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Ford und suchte dann das Weite, ohne sich um den Schade zu kümmern. Dieser beläuft sich auf zirka 1.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

Gießen - Unfallverursacherin stand offenbar unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Mittwoch (15.08.2018), gegen 14:33 Uhr, war eine 35-jährige Citroen-Fahrerin auf der Rodheimer Straße stadtauswärts unterwegs. Eine 40 Jahre alte BMW-Fahrerin war ebenfalls auf der Rodheimer Straße unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung zur Krofdorfer Straße nach links abzubiegen. Die Ampel zeigte zu diesem Zeitpunkt für beide Verkehrsteilnehmer "Grünlicht". Beim Abbiegen übersah die BMW-Fahrerin die Citroen-Fahrerin und kollidierte daher mit ihr. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von insgesamt 2.000 Euro. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Autofahrerin offenbar zuvor Drogen genommen hatte.

Gießen - Unfall auf der Autobahn kostet 8.000 Euro

Eine 54-jährige Frau aus Berlin war am Mittwoch (15.08.2018), um 11:05 Uhr, auf der BAB 5 aus Richtung Frankfurt in Richtung Kassel unterwegs. Sie befuhr in einem blauen Mercedes den rechten von zwei Fahrstreifen. Zeitgleich war ein 42 Jahre alter Mann aus Paderborn in einem grauen Audi A 4 auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Als er gerade den Mercedes überholen wollte, scherte dieser plötzlich nach links aus. Trotz eingeleiteter Notbremsung des Audi-Fahrers konnte ein Zusammenstoßen nicht mehr verhindert werden. Die Frau aus Berlin verlor durch die Wucht des Aufpralls die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts gegen einen Hang. Im weiteren Verlauf überschlug sie sich und ihr Auto kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Berlinerin wurde bei dem Unfall verletzt und zur Behandlung in das Uniklinikum Gießen verbracht. Ihr Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ihr mitreisender Hund wurde in ein anliegendes Tierheim gebracht. Dem Audi-Fahrer ist nichts passiert.

Gießen - Nach Zusammenstoß davon gefahren

Am Montag (13.08.2018), gegen 12:45 Uhr, wollte eine 69-jährigere BMW-Fahrerin aus Biebertal von der Friedrichstraße in die Frankfurter Straße einbiegen und musste verkehrsbedingt anhalten. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer wollte von einem dortigen Parkplatz in den fließenden Verkehr einfahren und musste ebenfalls anhalten. Als der Verkehr wieder rollte fuhren beide an. Der Unbekannte touchierte dabei den BMW. Die Frau aus Biebertal hielt kurz an, entschied sich aufgrund der Verkehrssituation jedoch dazu, auf die gegenüberliegende Straßenseite zu fahren, um dort die Personalien auszutauschen. Der Unfallgegner zog es allerdings vor davon zu fahren. Bei dem Unfallauto soll es sich um einen älteren blauen Mercedes handeln. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd unter 0641-7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

