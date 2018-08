Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 17.08.2018: Pedelcs ohne Akku entwendet - Falscher Hausmeister erbeutet Schmuck und Bargeld - Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Gießen - Gießen: Pedelec`s ohne Akku gestohlen

Pedelec`s im Wert von etwa 5.000 Euro haben Unbekannte am Donnerstag, zwischen 07.30 und 10.00 Uhr, in der Liebigstraße in Gießen entwendet. Die Räder der Marke Cube waren in einem Innenhof abgestellt. An den beiden elektrisch betriebenen Fahrrädern befanden sich jedoch nicht die Akkus. Offenbar hatten die Unbekannten entsprechendes Werkzeug dabei, um zuvor die stabilen Faltschlösser aufzubrechen. Bilder der entwendeten Räder der Marke Cube, Modell Reaktion Hyprid Pro 500 sind beigefügt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Falscher Hausmeister in der Wohnung

Geld und Schmuck hat ein falscher Hausmeister am Donnerstag, zwischen 17.30 und 18.00 Uhr, aus einer Wohnung in der Maigasse in Gießen mitgehen lassen. Der Unbekannte hatte bei einer 81 - Jährigen geklingelt und sich als Hausmeister ausgegeben. Er gaukelte der ahnungslosen Gießenerin vor, dass er etwas an der Heizung machen müsse. Offenbar entwendete er in einem unbeobachteten Moment Sachen im Wert von mehreren Hundert Euro. Der Unbekannte soll etwa 40 bis 45 Jahre alt sein und deutsch ohne erkennbaren Akzent gesprochen haben. Die Geschädigte beschreibt ihn als eine Person mit kräftiger Figur und schätzt ihn auf eine Größe von 175 Zentimeter. Er soll einen dunklen Anorak getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch im Mehrfamilienhaus

In der Schlachthofstraße in Gießen haben Unbekannte gleich zwei Einbrüche begangen. Offenbar kamen die Täter unbemerkt in ein Treppenhaus und hebelten die Zugangstüren zu zwei Wohnungen auf. Aus einer Wohnung holten sie sich unter anderem mehrere elektrische Geräte wie ein Tablet und eine Spielkonsole. Aus der anderen betroffenen Wohnung wurde vermutlich nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Diebe auf Baumarktgelände

Offenbar gezielt vorgegangen sind Diebe am letzten Wochenende auf dem Gelände eines Baumarktes in der Gießener Pistorstraße. Die Unbekannten hatten offenbar am Samstag Ware in der Nähe eines Außenzaunes abgelegt. Noch am letzten Samstag schnitten sie zwei Löcher in den Zaun und holten sich dann unter anderem Einbauleuchten, Elektro-Skooter und andere Sachen im Wert von mehreren Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Alarmanlage verscheucht Einbrecher

Schnell wieder weg waren Einbrecher am Dienstag, gegen 02.45 Uhr, in der Gießener Straße. Die Täter hatten eine Tür zu einer Shisha-Bar aufgebrochen. Als kurz danach die Alarmanlage ertönte, flüchteten die Unbekannten. Laut Zeugenangaben sollen drei Täter weggerannt sein. Der erste Unbekannte soll eine dicke Figur haben sowie eine Tasche mitgeführt haben. Er soll ein langes Oberteil und eine lange Hose getragen haben. Die beiden Komplizen sollen schlank und etwa gleich groß sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Wenig Bargeld gefunden

Aus einem Bürogebäude im Leihgesterner Weg haben Unbekannte zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen nur etwa 10 Euro entwendet. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zutritt in das Haus verschafft und dann mehrere Zimmer durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mountainbike in der Licher Straße entwendet

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es zwischen Dienstagabend und Freitagmittag in der Licher Straße. Hier hatten die Täter ein Schloss geknackt und dann ein blau-weißes Mountainbike der Marke Stevens mitgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fenster aufgebrochen

Am Berliner Platz hatten es Einbrecher auf Bargeld, einen Beamer und einen Laptop abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster zu einem Büro auf und durchwühlten mehrere Schränke. Mit den Sachen verschwanden sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Verkehrsunfälle:

Lich - Rechts vor Links

Am Donnerstag (16.08.2018), gegen 13:53 Uhr, war ein 55-jähriger Mann mit seinem schwarzen VW Golf auf der Garbenteicher Straße aus Richtung Gießen kommend in Richtung Ortsmitte unterwegs. Eine 72-jährige Frau war in einem weißen Clio mit einer 78-jährigen Beifahrerin auf der Langgasse unterwegs und beabsichtigte nach links auf die Garbenteicher Straße abzubiegen. Dabei übersah sie offenbar den von rechts kommenden und somit vorfahrtsberechtigten Golf-Fahrern. Es kam zum Zusammenstoß. Dabei wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Reiskirchen - Fahrradfahren stürzt

Ein 69-jähriger Mountainbiker aus Reiskirchen war am Freitag (17.08.2018), gegen 4:30 Uhr, mit seinem Fahrrad samt Anhänger auf dem Bürgersteig der Wasserstraße in absteigender Richtung unterwegs. Auf Höhe der Bushaltestelle " Vogelhecke" übersah er mit seinem unzureichend beleuchteten Fahrrad eine ungesicherte Baustelle und fuhr in ein etwa 24 cm tiefes Loch. Danach stürzte er von seinem Fahrrad und verletzte sich dabei. Mit einer Platzwunde am Kopf wurde er zur weiteren Behandlung von einem Rettungsteam in das Licher Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen - aufmerksame Fußgängerin ruft die Polizei

Am Freitagvormittag (17.08.2018), gegen 6:35 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beim Rückwärtsausparken, auf dem Parkplatz der Kongresshalle, einen dort abgestellten Citroen. Danach suchte er das Weite, ohne den Schaden bei der Polizei zu melden. Dies übernahm dann aber eine aufmerksame Fußgängerin die den Vorfall beobachtet hatte. Zeugen, die Angaben zu dem fliehenden Auto und dessen Fahrer machen könne, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzten.

Gießen - 4.000 Euro Sachschaden in der Waldweide

Ein 56-jähriger in Gießen lebender Mann parkte am Donnerstag (16.08.2018), gegen 20:55 Uhr, seinen weißen VW Golf auf Höhe der Hausnummer 2. Ein bisher Unbekannter Verkehrsteilnehmer befuhr die Hügelstraße in Richtung Waldweide und beabsichtigte nach links abzubiegen. Aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit kam er von der Fahrbahn ab und stieß gegen Golf. Anschließend flüchtete er von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligten nachzukommen. Zeugen, Hinweise auf den Fahrer und dessen PKW geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3555, in Verbindung zu setzten.

Staufenberg - Unfallflucht am Einkaufsmarkt in der Marktstraße

Am Donnerstag (16.08.2018) parkte eine 39-jährige Frau aus Rabenau ihren blauen VW Polo um 16:50 Uhr auf dem Parkplatz in der Marktstraße 5. Ein bisher unbekannter Mann mit grauen Haaren, zirka 60-70 Jahre alt und langsamer Gang stieß mit seinem größeren dunklen PKW gegen den Polo und entferne sich nach seinem Einkauf von der Unfallstelle, ohne den Schaden am VW zu melden. Er wurde allerdings von einer Überwachungskamera aufgenommen. Zeugen, die den Unfall am Donnerstagnachmittag beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

