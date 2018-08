Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 20.08.2018: Mehrere Frauen sexuell belästigt - Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten - Randalierer festgenommen - Zwei Brandlegungen in Linden

Gießen - Gießen: Mehrere Frauen sexuell belästigt

Gleich mehrfach ist ein 18 - Jähriger Asylbewerber aus Eritrea offenbar am Freitagnachmittag in der Gießener Innenstadt in Erscheinung getreten. Der Verdächtige hatte, so die bisherigen Erkenntnisse, hatte gegen 14.50 Uhr an der Bushaltestelle in Liebigstraße auf einen Bus der Linie 1 gewartet. Dabei soll er eine 20 - Jährige, die ebenfalls wartete, unsittlich berührt und mehrfach sexuell belästigt haben. Ein Zeuge hatte diese mitbekommen und verhinderte zunächst Schlimmeres. Die 20 - Jährige stieg dann in den Bus. Offenbar folgte der Verdächtigte der Frau ebenfalls in den Bus. Auf der Fahrt soll es dann zu weiteren sexuellen Belästigungen gegenüber einer 17- und einer 19 - Jährigen gekommen sein. Der 57 - Jährige Busfahrer hatte das Ganze bemerkt und betätigte den Notruf. Am Berliner Platz wollte der Verdächtige dann aus dem Bus flüchten. Als der Busfahrer die Flucht verhindern wollte, schlug und trat der Verdächtige offenbar nach ihm. Der 57 - Jährige wurde dabei leicht verletzt. Als eine Streife der Wachpolizei den 18 - Jährigen am Berliner Platz festnehmen wollte, spuckte er nach den Wachpolizisten. Eine Polizistin beleidigte er mehrfach. Gegen den 18 - Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. Die Polizei sucht noch weitere Zeugen, die am Freitagnachmittag etwas davon mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Mutmaßlicher Brandstifter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten

Offenbar an gleich mehreren stellen Feuer gelegt hat ein 55 - Jähriger am Samstag, gegen 17.50 Uhr, im Bereich der Weserstraße. Zeugen hatten beobachtet, wie der Mann vermutlich entlang des parallel laufenden Radweges an mehreren Stellen das Gebüsch anzündete. Zeugen hatten dies mitbekommen und die Polizei verständigt. Sie konnten den mutmaßlichen Brandstifter dann auch bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Den Zeugen war es auch zu verdanken, dass die Feuer sich nicht ausdehnen konnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: An mehreren Autos die Außenspiegel abgetreten

Dank mehrerer Zeugenhinweise konnte die Polizei am Samstagnachmittag einen mutmaßlichen Randalierer im Bereich der Sudetenlandstraße festnehmen. Der 21 - Jährige hatte offenbar an mehreren dort geparkter Autos die Außenspiegel abgetreten bzw. beschädigt. Der Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Aufgrund der guten Beschreibung konnte der Gießener schnell festgenommen werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Lich: Diebstahl im Krankenhaus

Ein Unbekannter hat aus einem Krankenzimmer eine Geldbörse mitsamt Bargeld mitgehen lassen. Offensichtlich hatte der Dieb zwischen Samstag, 14.45 Uhr, und Sonntag, 10.00 Uhr, einen unbeobachteten Moment ausgenutzt und das Zimmer durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Linden: Wohnwagen in Brand gesetzt

In der Gottlieb-Daimler-Straße in Großen-Linden haben Unbekannte am Samstag, zwischen 19.00 und 21.40 Uhr, einen Wohnwagen in Brand gesetzt. Bei dem Brand entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Es wurde niemand verletzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Linden: Mehrere Heuballen angezündet

Mehrere Heuballen wurden am Samstag, gegen 23.00 Uhr, in der Feldgemarkung von Linden angezündet. Dabei entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Die Stelle befindet sich zwischen Linden und Lützellinden, unmittelbar an der Kreisstraße 20. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Rabenau: Ermittlungen in Grundschule

Mit Verletzungen am Kopf und am Oberkörper musste ein 7 - jähriger am Dienstag (14.8.18) in eine Klinik eingeliefert werden. Offenbar hatten zwei Mitschüler, beide neun Jahre alt, auf den Oberkörper und den Kopf des Jungen mehrfach eingetreten. Seitens des Gießener Jugendkommissariats wurden Ermittlungen eingeleitet. Der Vorfall hatte sich auf dem Schulhof in der Mozartstraße in Londorf ereignet. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Linden: Rollerfahrer stürzt

Ein 16-jähriger Rollerfahrer sah in der Großen-Lindener-Straße am Samstagabend, 18. August, gegen 18.30 Uhr eine 51-jährige Fußgängerin offenbar zu spät, die beim dortigen Kreisverkehr die Straße überqueren wollte. Der Rollerfahrer wich der Fußgängerin aus und stürzte, nachdem er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 16-Jährige verletzte sich bei dem Sturz leicht. An dem Roller entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Kradfahrer auf der B 276 schwerverletzt

Ein 45-jähriger Kradfahrer aus Stadtallendorf verlor am Sonntagabend, 19. August, gegen 18.00 Uhr auf der B276 zwischen Schotten in Richtung Laubach in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad. Der 45-Jährige rutschte über die Gegenfahrbahn und touchierte neben der Fahrbahn einen Baum und kam nach ca. 30 Metern zum Liegen. Ein Krankenwagen brachte den schwer-aber nicht lebensgefährlich verletzten Fahrer in ein Krankenhaus. An dem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Hoher Schachschaden und ein Leichtverletzter

Ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro und ein leichtverletzter Honda-Fahrer hinterließ ein Verkehrsunfall am Sonntagabend, 19. August, gegen 18.15 Uhr im Kreuzungsbereich Hangelsteinstraße/Altenburger Straße. Ein 61-jähriger Honda-Fahrer befuhr die Hangelsteinstraße in Richtung A485 und stieß an der Kreuzung mit einem Peugeot zusammen, dessen 26-jährige Fahrerin aus Buseck kommend in Richtung Lollar unterwegs war. Die 26-Jährige verletzte sich leicht und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Fernwald: Vier Leichtverletzte nach Verkehrsunfall auf B 49

Bei der Kollision mit einem Auto an der Kreuzung K157/B49 am Sonntagabend, 19. August erlitten vier Personen leichte Verletzungen. Ein 33-jähriger Mann war um 18.00 Uhr mit seinem Audi in Richtung B49 unterwegs und wollte nach links auf die Bundesstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem aus Richtung Gießen kommenden Chevrolet. Auch ein Ausweichmanöver auf die Gegenfahrbahn des 53-jährigen Chevrolet-Fahrers verhinderte die Kollision beider Autos nicht. Die beiden Fahrer und zwei Beifahrer verletzten sich bei diesem Unfall leicht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Fußgänger wird von Außenspiegel touchiert

Am Samstagabend, 18. August, gegen 21.00 Uhr touchierte ein Subaru Kombi einen 32-jährigen Fußgänger, der zusammen mit weiteren Personen neben deinem geparkten Auto in der Straße Gartfeld stand. Offensichtlich war der Subaru-Fahrer auf der Straße zu weit rechts unterwegs und touchierte mit dem rechten Außenspiegel den 32-Jährigen. Dieser erlitt leichte Verletzungen im Rückenbereich. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Mountainbiker übersieht Loch im Baustellenbereich und stürzt

Mit leichten Verletzungen am Kopf wurde nach einem Verkehrsunfall vom 17. August, 04.30 Uhr, ein 69-jähriger Radfahrer von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Senior war mit seinem unzureichend beleuchteten Mountainbike in der Wasserstraße unterwegs Im Baustellenbereich nahe der Bushaltestelle "Vogelhecke" übersah er ein 24 cm tiefes Loch und stürzte daraufhin zu Boden. Dabei verletzte er sich leicht am Kopf. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Gießen: Unfallflucht in der Ringallee

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte Freitagabend 17. August, zwischen 19.30 Uhr und 23.00 Uhr einen in dem Parkhaus der Technischen Hochschule Mittelhessen abgestellten schwarzen Audi hinten rechts. Der Verursache flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Laubach: schwarzer BMW beschädigt

Der durch eine Unfallflucht rechtsseitig beschädigte schwarze BMW stand nur 25 Minuten auf einem Drogerieparkplatz in der Philipp-Reis-Straße. Der Unbekannte streifte den BMW vermutlich bei einem Parkmanöver am Kotflügel vorne rechts und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf über 2500 Euro geschätzt. Unfallzeit war am 17.August zwischen 08.30 Uhr und 08.35 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Lich: Parkrempler beim Bürgerhaus

500 Euro Sachschaden hinterließ ein unbekannter Verkehrsteilnehmer am 17. August zwischen 12.30 Uhr an einem auf dem Parkplatz des Bürgerhauses geparkten schwarzen Opel Corsa. Der Verursacher touchierte den Corsa vermutlich beim Ein- oder Ausparken hinten und fuhr davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

