Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 21.08.2018: Täter nach Sachbeschädigungen an Hochbehälter ermittelt und festgenommen - Brand noch rechtzeitig entdeckt - Person bei Unfall in Langgöns schwerverletzt

Gießen - Buseck: Beschädigungen am Hochbehälter - Täter offenbar ermittelt

Nachdem bereits zu Beginn letzter Woche ein Unbekannter in einen "Wasser-Hochbehälter" bei Buseck eingebrochen war, konnte die Polizei Ende letzter Woche einen Verdächtigen ermitteln. Der Mann hatte offenbar ein Fenster eingeschlagen und danach mutwillig verschiedene technische Geräte in dem Gebäude beschädigt. Die Hinweise und Ermittlungsergebnisse, darunter auch Spurenauswertungen, führten nach der Tat zu einem 51 - Jährigen Mann aus dem Landkreis Gießen. Er konnte am Freitag festgenommen werden. Bei Durchsuchungen wurden Beweismittel sichergestellt. Der Verdächtige wurde nach den polizeilichen Maßnahmen in eine Psychiatrie eingeliefert. Offenbar kommt er für eine weitere Sachbeschädigung an einem Trinkwasserbehälter im Landkreis in Frage. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Grünberg: Brand noch rechtzeitig gelöscht

Der frühen Entdeckung ist es offenbar zu verdanken, dass ein Brand in der Judengasse in Grünberg am frühen Dienstagmorgen nicht Schlimmer endete. Gegen 03.25 Uhr hatten Zeugen die Rettungskräfte verständigt. Es stellte sich heraus, dass drei Papiermülltonnen in Brand standen. Durch das Feuer wurde die Hausfassade eines in der Nähe befindlichen Gebäudes beschädigt. Bei dem Brand entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Verdacht einer Brandstiftung aufgenommen. Zeugen, die etwas mitbekommen haben, werden gebeten, die Polizei zu verständigen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Fensterbohrer am Werk

Fensterbohrer waren in der Hofmannstraße in Gießen zwischen Montagabend und Dienstagmorgen am Werk. Offenbar hatten die Täter damit ein Fenster geöffnet und dann ein Büro- und Wohngebäude betreten. Die Unbekannten hatten es dann auf einen Wertbehältnis abgesehen und flüchteten mit dem Gegenstand. Darin befanden sich neben Bargeld auch verschiedene Ausweise. Zu einem ähnlichen Einbruch kam es im fast gleichen Zeitraum in ein Nachbargebäude. Hier holten sich die Einbrecher eine Handtasche. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Einbruch in Kellerabteil

Mit einem Fahrrad verschwanden Unbekannte am letzten Wochenende aus einem Mehrfamilienhaus in der Johann-Sebastian-Bachstraße. Die Täter waren offenbar unbemerkt in den Keller gekommen und hatten dort die Kellerräume durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Langgöns/L3133: Hoher Sachschaden und ein Schwerverletzter

Einen Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro und ein schwerverletzter Peugeot-Fahrer hinterließ ein Verkehrsunfall am Montagabend, 20. August, gegen 18.20 Uhr auf der L3133 zwischen Langgöns und Niederkleen. Ein 32-jähriger Fahrer aus Wetzlar wollte mit seinem Skoda von der Straße "An der Pfarrwiese" nach links auf die L3133 in Richtung Langgöns einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Peugeot, dessen 62-jähriger Fahrer in Richtung Niederkleen unterwegs war. Ein Rettungswagen brachte den schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Peugeot-Fahrer in ein Krankenhaus. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

In der Frankfurter Straße kam es am Montagvormittag, gegen 10.40 Uhr zu einem Auffahrunfall, bei dem sich ein 47-jähriger Polofahrer am Rücken leicht verletzte. Eine 23-jährige aus Gießen, die stadteinwärts unterwegs war, übersah einen auf der Straße stehenden Polo und stieß mit diesem zusammen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von über 1200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/A485: Renault überschlägt sich

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten 24-jährigen Renault-Fahrer kam es am Montagabend, 20. August gegen 23.30 Uhr, auf der A485 zwischen Schiffenberger Tal und Berkwerkswald. Der junge Mann verlor offensichtlich wegen einer im Gaspedal verfangenen Fußmatte die Kontrolle über sein Auto, welches sich anschließend überschlug und an der Mittelleitplanke auf dem Dach zum Stillstand kam. Ein Rettungswagen brachte den leichtverletzten Fahrer in ein Krankenhaus. Die Autobahn musste für die Zeit der Einsatzmaßnahmen kurzfristig voll gesperrt werden. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Unfallfluchten:

Lich/L3131: Blauer LKW nach Unfallflucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht vom Montagabend, 20. August, gegen 19.55 Uhr nach einem blauen Klein-LKW (7,5 t) aus dem Main-Kinzig-Kreis. Eine 43-jährige Fahrerin eines grauen BMW war von Dorf-Güll kommend in Richtung L3053 unterwegs. Im Verlauf einer schmalen Linkskurve kam ein unbekannter LKW-Fahrer auf der Fahrbahnmitte entgegen, so dass die 43-jährige nach rechts auswich und einen Leitpfosten touchierte. Der Unbekannte flüchtete, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Unfallflucht im Parkhaus

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte bereits vergangene Woche im Zeitraum vom 13.08.18 (19.00 Uhr) und 14.08.18 (02.40 Uhr) einen im Parkhaus eines Krankenhauses der Gaffkystraße abgestellten schwarzen Audi vorne links. Der Verursacher flüchtete, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 2300 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Jörg Reinemer Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641-7006 2040 Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh