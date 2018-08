Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 22.08.2018: Kripo sucht Zeugen nach Messerattacke - Nach Ladendiebstahl verfolgt und festgenommen - Rehkitz erlegt

Gießen - Gießen: Polizei sucht nach Messerattacke Zeugen

Am späten Montagabend kam es im Bereich des Fußgängerüberweges am Bahnhofsvorplatz, Richtung Alter Wetzlarer Weg, zu einer Messerattacke auf einen 29 - Jährigen aus Gießen. Nach Zeugenhinweisen und Ermittlungen konnte ein 27 - Jähriger Wohnsitzloser kurz nach der Tat festgenommen werden. Er wurde am Dienstag auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft aufgrund eines dringenden Tatverdachtes wegen versuchtem Totschlages und gefährlicher Körperverletzung vor dem zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Gegen den deutschen Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Offenbar waren sich der Wohnsitzlose und der Gießener, der in Begleitung einer Frau war, im Bereich der Bahnüberführung bzw. Fußgängerbrücke gegen 23.00 Uhr begegnet. Dabei soll es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. In der Folge soll der 29 - Jährige den 27 - Jährigen Deutschen mit einem Messer angegriffen und am Kopf verletzt haben. Ein namentlich noch nicht bekannter Zeuge soll den Angreifer dann von der anderen Person weggezogen haben. Die verständigte Polizei konnte den mutmaßlichen Täter kurz danach widerstandslos festnehmen. Der 29 - Jährige wurde eine Klinik gebracht. Die mit dem Fall befasste Kriminalpolizei Gießen sucht Zeugen, die etwas von dem Vorfall im Bereich der Fußgängerbrücke an der Bahnhofstraße mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Georgier verfolgt und festgenommen

Nachdem er offenbar ein Fußballtrikot aus einem Kaufhaus am Seltersweg am Dienstagnachmittag entwendet hatte, wurde ein 29 - Jähriger von Zeugen verfolgt. Die Zeugen konnten den Asylbewerber aus Georgien am Bahnhof festnehmen und der Polizei übergeben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Staufenberg: Rehkitz erlegt

In der Nähe von Treis hat ein Unbekannter Ende letzter Woche ein Rehkitz erschossen. Das Tier wurde am vergangenen Freitag durch einen Jagdausübungsberechtigten gefunden. Die Polizei hat ein Verfahren wegen Jagdwilderei eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Reiskirchen: Einbruch in ein Wohnhaus in der Wasserstraße

Mit wenig Bargeld verschwanden Unbekannte am Dienstag, zwischen 00.30 und 05.30 Uhr, aus einem Einfamilienhaus in der Wasserstraße in Burkhardsfelden. Offenbar hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang über einem Garagentor verschafft. Anschließend drangen sie in den Keller und in eine Wohnung ein. Nachdem mehrere Zimmer durchsucht wurden, verschwanden die Unbekannten wieder. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Reiskirchen: Einbruch in eine Garage in der Brunnenstraße

Einen Hochdruckreiniger, zwei Kettensägen und mehrere elektrische Geräte haben Unbekannte zwischen Montagabend und Dienstag aus einer Garage in der Brunnenstraße in Burkhardsfelden entwendet. Die Unbekannten hatten eine Tür zu einer Doppelgarage aufgehebelt und dann den Raum durchsucht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Laubach: Glas auf den Kopf bekommen

Ein 28 - Jähriger hat, offenbar nach Streitigkeiten, am Dienstag, gegen 21.00 Uhr, ein Glas auf den Kopf bekommen. Als Täter kommt ein 54 - Jähriger in Frage. Dieser war offenbar eingeschritten, um den Streit zwischen dem 28 - Jährigen und einer anderen Person zu "schlichten". Nun kommt eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung auf den Mann zu. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Grünberg: Automaten aufgebrochen

Einen Automaten zum Milchzapfen haben Unbekannte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in der Straße Obere Ziegelhütte aufgebrochen. Die Unbekannten holten sich daraus Bargeld. An einem weiteren Automaten, der in daneben Abgestellt war, scheiterten die Diebe. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: 48-jähriger leichtverletzt

Nach einem Verkehrsunfall auf der L3053 in Höhe der Straße "Hof Gül" verletzte sich in den Morgenstunden des 22. August ein 48-Jähriger leicht. Ein 76-jährigerMercedes-Fahrer wendete auf der Landstraße und übersah dabei einen vom Kloster Arnsburg entgegenkommenden Volvo. Der 48-jährige Volvo-Fahrer versuchte noch auszuweichen, stieß jedoch mit dem Mercedes zusammen und prallte mit seinem Auto anschließend gegen eine Leitplanke. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Biebertal: Im Begegnungsverkehr Spiegel touchiert

Nach bisherigen Aussagen befuhr eine 22-jährige Renault-Fahrerin am Montagmorgen (20.08.2018), gegen 09.20 Uhr die Gießener Straße in Richtung Stadtmitte. Dabei soll ihr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem schwarzem Auto (vermutlich Kombi) entgegengekommen sein. Im Begegnungsverkehr kam es zur Berührung der beiden linken Außenspiegel. Die 22-jährige hielt sofort an, doch der andere Unfallbeteiligte fuhr weiter. Der Sachschaden an dem Renault wird auf 200 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: Unfallflucht auf der A 5

Einen Sachschaden in Höhe von 6000 Euro hinterließ am Dienstagnachmittag, 21. August, gegen 16.20 Uhr eine Unfallflucht auf der A5 zwischen dem Rastplatz Reinhardshain und Reiskirchen. Ein 30-jähriger Fahrer aus Niddatal war mit seinem Renault auf der Autobahn in Richtung Frankfurt unterwegs. Plötzlich fuhr ein auf der rechten Fahrspur fahrender unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto zu weit links. Um eine Kollision mit dem Unbekannten zu vermeiden, wich der 30-Jährige nach links aus und touchierte mehrere Baustellenleitplanken. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

