Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 24.08.2018: Hohen Sachschaden an Verkaufsbude angerichtet - Ladendieb schnell geschnappt - Gullydeckel auf Fahrbahn gelegt

Gießen - Laubach: Hoher Sachschaden an einer Verkaufsbude angerichtet

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen haben Unbekannte in der Horloffstraße in Ruppertsburg hohen Schaden in einer Verkaufsbude angerichtet. Die Täter schlugen an darin abgestellten Getränke- und Essensautomaten ein und entwendeten offenbar mehrere Nahrungsmittel. Der Schaden, den die Vandalen anrichteten, ist jedoch mit etwa 4.000 Euro um ein Vielfaches höher als der Wert des Diebesguts. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Hungen: Faltkajak entwendet

Im Inheidener See haben Unbekannte zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen ein Faltkajak entwendet. Das Sportgerät befand sich auf einem Grundstück am See und hat einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Blumenkästen beschädigt

Mehrere Blumenkästen haben Unbekannte von einem Balkon im Treiser Weg in Wieseck beschädigt. Die Unbekannten hatten die Kästen mitsamt Blumen auf den Boden geworfen und zerstört. Der Schaden liegt bei etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Ladendieb schnell geschnappt

Im Schiffenberger Weg konnte ein mutmaßlicher Ladendieb kurz nach der Tat am Freitagmittag durch eine Streife festgenommen werden. Der 38 - Jährige aus Pohlheim hatte in einem Sportgeschäft Sachen im Wert von etwa 300 Euro in seinen Rucksack gesteckt. Er verließ dann den Verkaufsraum und rannte davon. Der polizeibekannte Mann wurde nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Lage schnell im Griff

Eine Schlägerei wurde der Polizei am frühen Freitagmorgen in der Erstaufnahmeeinrichtung in der Rödgener Straße gemeldet. Als Streifen dort eintrafen, hatte sich die Situation schnell beruhigt. Offenbar waren die angetrunkenen Asylbewerber aus Marokko (24 Jahre) und Algerien (22 Jahre) nach einem Streit gegen 00.10 Uhr aufeinander losgegangen. Dabei soll einer mit einer Flasche auf seinen Widersacher geworfen haben. Der Andere soll dann den 22 - Jährigen mit einem Teppichmesser an der Hand verletzt haben. Beide mussten dann in Krankenhäusern behandelt werden.

Lollar: Brand auf einem Balkon

Ein Schaden von mehreren hundert Euro entstand bei einem Brand in der Ostendstraße in Lollar am Donnerstag, gegen 15.15 Uhr. Ein an einem Balkongeländer angebrachter Sichtschutz geriet in Brand. Als Ursache kommt, so die Ermittlungen eine unachtsam entsorgte Zigarettenkippe in Frage. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Wettenberg: 13 - Jähriger belästigt

In unmittelbarer Nähe zum Launsbacher See wurde ein 13 - Jähriger durch einen Unbekannten am Mittwoch, gegen 20.10 Uhr, unsittlich berührt. Der Junge war mit seinem Fahrrad unterwegs und hatte sich am Wißmarer Weg an den See gesetzt. Kurz danach soll der Unbekannte erschienen sein. Nach der Belästigung flüchtet das Kind. Der Unbekannte soll blonde Haare haben und etwa 35 bis 40 Jahre alt sein. Seine Größe wird auf etwa 170 bis 175 Zentimeter geschätzt. Auffällig an ihm soll eine kurze rote Hose gewesen sein. Er soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben und "Barfuß" unterwegs gewesen sein. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle

Grünberg: Zwei Unfälle durch denselben Fahrer?

Ein 29-jähriger Seat-Fahrer aus Solms parkte am Donnerstag (23.08.2018), um 5:00 Uhr, seinen Pkw Kombi ordnungsgemäß rechts am Fahrbahnrand gegenüber dem Anwesen Eiserne Hand 27. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer streifte vermutlich beim Ein- oder Ausparken die hintere linke Ecke des Seat und verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von zirka 2.000 Euro zu kümmern. Zur gleichen Zeit verursachte vermutlich das gleiche Fahrzeug einen weiteren Verkehrsunfall. Hierbei scherte beim Anfahren auf die Fahrbahn das Heck des bisher unbekannten Fahrzeuges aus und drückte zwei Zaunelemente des dort befindlichen Baumarktes ein. Hierbei klickte ein Stützpfosten ein. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 2.500 Euro. Nach Spurenlage handelt es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen Lkw. Zeugen werden gebeten sich bitte unter 06401-9143-0 an die Polizeistation Grünberg wenden.

Gießen: Gullydeckel auf der Fahrbahn

Am Dienstag (14.08.2018), war eine Frau mit ihrem Fahrzeug auf der Frankfurter Straße Richtung Kleinlinden unterwegs. Auf Höhe Ecke Liebigstraße fuhr die Frau über einen dort abgelegten Gullydeckel, wobei der Unterboden ihres Fahrzeuges leicht beschädigt wurde. Ein bisher Unbekannter muss den Gullydeckel aus dem Regenwasserablauf der Straße entfernt und anschließend auf den linken der beiden Fahrspuren gelegt haben. Die betroffene Fahrerin konnte zu dieser Zeit keine Personen im Bereich der Kreuzung feststellen. Möglicherweise haben aber andere Passanten zuvor dort verdächtige Personen gesehen. Hinweise erbittet die Polizeistation Gießen Süd, unter der Rufnummer 0641 7006-3555.

Fernwald/A5: Nach Auffahrunfall 5000 Euro Sachschaden

Nach einem Auffahrunfall von Donnerstagnachmittag, 23.August, gegen 15.00 Uhr auf der Autobahn /A5 zwischen Fernwald und Reiskirchen wurden zwei Fahrzeuge erheblich beschädigt. Die Fahrerin eines Hyundai musste auf der linken Fahrspur verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgender Seat-Fahrer erkannte dies zu spät und prallte mit seinem Auto trotz Vollbremsung in den Hyundai. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es kam kurzfristig zu leichten Behinderungen. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Gießen: Spiegel und hinteren Kotflügel touchiert

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Dienstagabend, 21. August, zwischen 20.00 Uhr und 21.20 Uhr einen in der Rheinfleser Straße abgestellten grauen Ford. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von über 1000 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Grünberg: Blaues Fahrzeug nach Flucht gesucht

Ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen, entfernte sich ein unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einer Verkehrsunfallflucht vom 23.08.2018. Der Unbekannte beschädigte im zwischen 05.00 Uhr und 22.45 Uhr einen in der Straße "Eiserne Hand" abgestellten schwarzen Seat Kombi hinten links. Die Polizei stellte an dem Kombi blaue Farbe sicher und ermittelt nun wegen Unfallflucht. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Flüchtiger hinterlässt Nachricht

Lediglich einen Zettel mit dem Hinweis in englischer Sprache "Entschuldigung, habe kein Geld" hinterlässt ein Unbekannter an einem beschädigten grauen Golf, der am Donnerstag (23.08.2018) zwischen 08.00 Uhr und 13.00 Uhr auf dem Mensa-Parkplatz der Otto-Behaghel-Straße abgestellt war. Das der Zettel nach einem Verkehrsunfall nicht ausreicht, dürfte jedem klar sein und hilft dem 24-jährigen Eigentümer auch nicht weiter. Dieser bleibt nun auf den Kosten in Höhe von 500 Euro. Jedem Verkehrsteilnehmer ist nach einem Verkehrsunfall - auch bei kleineren Schäden - gut beraten, die Polizei telefonisch zu informieren. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Radfahrer gesucht

Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall von Mittwoch, 22. August, gegen 14.30 Uhr, der sich vor einer ausgeschalteten Ampel in der Straße "Neue Bäue" in Richtung Marktplatz ereignete, nach einem Radfahrer. Eine 49-jährige Fahrerin aus Gießen hielt mit ihrem Mercedes an der Ampel in Höhe der Sonnenstraße an, um zwei Fußgängern das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Offensichtlich hatte ein nachfolgender Fahrer eines roten Fahrrades mit dicken Reifen nicht damit gerechnet und stieß mit dem Auto der 49-Jährigen zusammen. Anschließend stürzte der Zweiradfahrer zu Boden. Beide Unfallbeteiligten unterhielten sich noch, aber der ca. 50-55 jährige kurzhaarige Radfahrer fuhr danach aufgrund von angeblichem Zeitmangel einfach weiter. Er war zwischen 175 cm - 178 cm groß, trug eine Brille und war mit einer grau-karierten kurzem Hemd sowie einer schwarzen Hose bekleidet. Er führte eine schwarze Umhängetasche mit. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: 2500 Schaden nach Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte in der Zeit vom 20.08.2018, 06.00 Uhr und 22.08.2018, 10.00 Uhr einen in der Straße Zum Tiergärtner Teich abgestellten braunen Dacia vorne links. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von 2500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

