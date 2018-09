Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 03.09.2018: Elf Spielautomaten aufgebrochen+++Autodiebe rechtzeitig gestört+++Mann ausgeraubt+++Nach Unfallflucht mit Hubschrauber gesucht

Gießen - Lich: Diebe brechen in Gaststätte elf Spielautomaten auf

Am Montag, zwischen 01.00 und 07.00 Uhr, haben sich Diebe in einer Gaststätte in der Heinrich-Neeb-Straße offenbar längere Zeit aufgehalten. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und dann insgesamt elf Spielautomaten aufgebrochen. Sie entwendeten daraus die Geldeinlagen mit Schein- und Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro. Auch einen Sky-Receiver nahmen die Täter mit. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Pohlheim: Autodiebe rechtzeitig gestört

In der Leipziger Straße in Watzenborn-Steinberg sind Autodiebe am frühen Montagmorgen durch einen Zeugen offenbar noch rechtzeitig gestört worden. Die Unbekannten hatten offenbar versucht, einen Mercedes Benz zu entwenden. Als der Zeuge auf die beiden Unbekannten zuging, flüchteten sie in die Jenaer Straße. Dort stiegen sie in einen silberfarbenen Mercedes (E-Klasse) und fuhren mit ausgeschaltetem Licht in Richtung Leihgestern davon. Beide sollen etwa 175 Zentimeter groß seine und Parkas getragen haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: 24 - Jähriger ausgeraubt

Ein 24 - Jähriger wurde am Sonntag, gegen 01.15 Uhr, im Bereich der Ludwigstraße durch zwei Unbekannte ausgeraubt. Die Unbekannten hatten den angetrunkenen Mann plötzlich gegen eine Hauswand gedrückt und ein Handy, Bargeld und einen Führerschein erbeutet. Eine Beschreibung der Personen, die gebrochen deutsch gesprochen haben sollen, liegt nicht vor. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen: Zeugen nach Angriff gesucht

Sehr unklar ist eine Verletzung eines 25 - jährigen Asylbewerber aus Eritrea. Zeugen hatten den am Kopf blutenden Mann am Sonntag, gegen 22.50 Uhr, im Leimkauter Weg auf dem Boden liegend gefunden und die Polizei verständigt. Es stellte sich heraus, dass er am Kopf erhebliche Verletzungen hatte. Bei einer Befragung machte der Verletzte gegenüber den Beamten keine Angaben. Offenbar wurde er am Sonntagabend dort von Unbekannten geschlagen oder getreten. Ein Verfahren wegen Verdacht der gefährlichen Körperverletzung wurde eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Unachtsamkeit ausgenutzt

Während eines Besuches des Schlammbeißer Festes haben Unbekannte eine 35 - Jährige bestohlen. Die Frau war mit ihrem Kleinkind am Samstagabend am Uferweg unterwegs. Als sie sich um ihr Kind kümmern musste und den mitgeführten Kinderwagen kurz außer Acht ließ, entwendeten die Diebe daraus das Smartphone der Marke Samsung. Sehr wahrscheinlich kommen zwei junge Personen im Alter von etwa 18 Jahren für die Tat in Frage. Dabei soll es sich sehr wahrscheinlich um Syrer oder Iraker handeln. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Handy und Geldbörse weggenommen

Zu einem Streit kam es am Samstag, gegen 21.50 Uhr, in der Straße Zu den Mühlen zwischen einem 19 - Jährigen aus Guinea und vier Personen. Die Unbekannten hatten dem Asylbewerber das Handy und die Geldbörse weggenommen. In der Folge kam es dann zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Dabei wurde der 19 - Jährige durch vier Personen mit Schlägen traktiert und mit Pfefferspray besprüht. Einer der Täter soll eine dunkle Hautfarbe haben und ein schwarzweiß gestreiftes Oberteil getragen haben. Er soll mit einem dunklen Mountainbike davon gefahren sein. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Über 500 Liter Diesel entwendet

In der Gottlieb-Daimler-Straße in Gießen haben Unbekannte zwischen Samstag und Montag aus einem LKW Tank 550 Liter Diesel entwendet. Die Unbekannten hatten offenbar den Tankstutzen beschädigt und die Flüssigkeit abgezapft. Der Wert des entwendeten Diesels liegt bei knapp 700 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Auto mit unbekannter Flüssigkeit überschüttet

Einen Schaden von etwa 1.500 Euro haben Vandalen im Anneröder Weg in Gießen an einem Porsche Cayenne angerichtet. Die Unbekannten hatten über das Auto offenbar eine Flüssigkeit geschüttet. Die Flüssigkeit beschädigte unter anderem die Gummidichtungen des Autos. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Hochdruckreiniger weg

Ein Hochdruckreiniger der Marke Nilfisk wurde zwischen Samstag und Montag von einem Firmengelände in der Rheinfelser Straße in Lützellinden entwendet. Die Diebe hatten das Geräte, der mehrere Tausend Euro wert ist und über 200 Kilogramm wiegt, von dem Gelände geschafft. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Bekleidung in Alufolie eingewickelt

Ein aufmerksamer Ladendetektiv konnte am Montag, gegen 11.20 Uhr, einen Dieb in einem Kaufhaus in der Gießener Neustadt noch rechtzeitig festhalten. Der 18 - Jährige Asylbewerber aus Syrien hatte offenbar mehrere Kleidungsstücke in Alufolie eingewickelt und diese dann in seinen Rucksack verstaut. Offenbar wollte er mit der Alufolie einen Alarm verhindern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Allendorf/Rabenau: Beschädigungen an Schulhöfen

An Schulen in Allendorf, Straße Am Kinnwald, und in Rabenau Londorf, Mozartstraße, haben Unbekannte mittels roter Flüssigkeit und Kreis politische Parolen am Boden hinterlassen. Die Bereich waren mit Absperrbändern abgesperrt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Verkehrsunfälle:

Grünberg: Daimler prallt gegen Baum

Ein junger Daimlerfahrer kam am Donnerstagnachmittag (20.08.2018), gegen 17.40 Uhr auf der Kreisstraße 159 zwischen Ettingshausen und Queckborn von der Straße nach links ab und prallte gegen einen Baum. Dabei verletzte sich der 18-jährige leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 5000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/ 91430.

Hungen: Mit über ein Promille Unfall gebaut

4500 Euro Sachschaden hinterließ am Freitagabend, 31. August, gegen 23.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 3131 zwischen Trais-Horloff, bei dem ein 29-jähriger Fahrer aus Lich vermutlich unter Alkoholeinfluss stand. Der Licher war mit seinem Auto in Richtung Hungen unterwegs und übersah eine im Kreisverkehr fahrenden Fahrer eines Fords und stieß mit diesem zusammen. Der 29-Jähriger pustete schließlich 1,33 Promille. Anschließend wurde ihm durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Dem Licher erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Gießen: Betrunkener Rollerfahrer kollidiert mit Audi

Im Kreuzungsbereich der Nordanlage/Asternweg kam es am Samstagabend (01.09.2018) zu einem Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer schwer - aber nicht lebensgefährlich -verletzte. Gegen 21.00 Uhr war ein 53-Jähriger Leichtkraftradfahrer mit seiner Peugeot auf dem Asterweg in Richtung Sudetenlandstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich übersah er einen wartenden Audi, dessen Fahrer auf die Nordanlage einbiegen wollte und verkehrsbedingt warten musste. Während der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Ordnungshüter Atemalkoholgeruch bei dem 53-jährigen. Ein Atemalkoholtest zeigte über 1,7 Promille an, so dass dem Rollerfahrer im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen werden musste. An dem Audi entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Grünberg: Audi kracht in Caddy

Ein auf der Landstraße 3072 fahrender 19-jähriger Audi-Fahrer aus Marburger übersah offenbar am Samstagabend, gegen 21.40 Uhr, einen abbiegenden Caddy, dessen 18-jähriger Fahrer aus Grünberg nach rechts in Richtung Stangenrod fahren wollte. Durch den Aufprall wurde der Caddy seitlich gegen ein Verkehrsschild geschoben. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf über 10000 Euro ein. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallfluchten:

Linden: Nach Unfallflucht mit Hubschrauber gesucht

Ein 25-jähriger Lindener steht im Verdacht in der Nacht zu Montag (03.09.2018), gegen 00.10 Uhr, auf der Landstraße 3129 zwischen Hörnsheim und Großen-Linden einen Unfall verursacht zu haben. Vermutlich befuhr er mit seinem Suzuki die Landstraße von Hörnsheim kommend und kam kurz vor Großen-Linden nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem der junge Fahrer mit seinem Auto gegen einen Leitpfosten kollidierte, versuchte er das Auto auf die Straße zurückzulenken. Dabei verlor er offensichtlich die Kontrolle, kam ins Schlingern und der Suzuki kippte letztendlich auf die Fahrerseite. Der 25-Jährige konnte mithilfe von Zeugen aus dem Fahrzeug steigen, flüchtete aber anschließend zu Fuß von der Unfallstelle. Ein Polizeihubschrauber und mehrere Streifen der Polizei suchten die Umgebung ab. Rund anderthalb Stunden später konnte der mutmaßliche Unfallverursacher in einem Gebüsch in unmittelbarer Nähe zum Unfallort festgenommen werden. Es besteht der Verdacht, dass er zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Der bei dem Unfall entstandene Schaden beläuft sich auf über 1500 Euro, das Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Die Landstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme über eine Stunde vollgesperrt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Nachtrag: Verfolgungsfahrt zur Presse - Meldung vom 02.09.2018

Am 01.09.2018 gegen 21.45 Uhr entzog sich ein 38-jähriger Fahrer eines BMW einer Kontrolle ohne auf Anhaltezeichen der Polizei zu achten durch Flucht. Die Streifenwagenbesatzung nahm die Verfolgung auf. Auf seinem Weg über die B49, A485 und mehrere Straßen in Gießen beging der Fahrer über mehrere Kilometer mindestens drei Verkehrsunfälle und etliche Verstöße (Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer, rote Ampeln, stark überhöhte Geschwindigkeit), so dass einige Verkehrsteilnehmer ausweichen und/oder anhalten mussten. Letztendlich verunfallte der Flüchtige, indem er mit dem BMW gegen eine Gartenmauer prallte. Der Beifahrer konnte unmittelbar festgenommen werden. Der Fahrer flüchtete zunächst zu Fuß und wurde allerdings zeitnah in der Nähe angetroffen. Neben der Anzeige wegen etlicher Verkehrsverstöße wird sich der Fahrer wegen Urkundenfälschung und Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln verantworten müssen. Die Polizeistation Geißen-Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten machen können oder durch die Fahrweise am Samstagabend behindert bzw. gefährdet wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Laubach: Silberfarbendes Auto nach Flucht gesucht

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht von Samstagnachmittag, gegen 15.40 Uhr, nach einem silberfarbenes Auto, welches auf der Landstraße von Laubach in Richtung Lauter unterwegs war und vermutlich in den Gegenverkehr geriet. Eine entgegenkommende Opel-Fahrerin musste eine Vollbremsung einleiten und eine nachfolgende 55-jährige Seat-Fahrerin fuhr mit ihrem Auto auf den Opel auf. Der Gesamtschaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 0640191430.

Gießen: Blauer BMW beschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte bei einem Parkmanöver in der Zeit vom 30.08.2018, gegen 20.00 Uhr, und 31.08.2018, gegen 17.00 Uhr einen abgestellten blauen BMW an der Stoßstange hinten links. Die Halter hatte in diesem Zeitraum sein Auto zunächst im Schwalbachacker und anschließend auf dem Maxihof der Rheinfelser Straße (31. August, 03.00 Uhr - 17.00 Uhr) in Gießen abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Pohlheim: Verursacher gesucht

Der durch eine Unfallflucht am Außenspiegel rechts beschädigter A6 stand nur eine Stunde am linken Fahrbahnrand der Straße Zur Eichwiese. Der Unbekannte streifte vermutlich beim Vorbeifahren den Audi und flüchtete anschließend. Der Sachschaden wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

