Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 05.09.2018: Unbekannte nutzen Hilflosigkeit aus+++Handydiebe gesucht+++Neue Hinweise nach Unfallflucht auf der A5

Gießen - Gießen: Unbekannte nutzen Hilflosigkeit aus

In einem Fast-Food-Restaurant hatte ein 41-jähriges Opfer gesundheitliche Probleme, so dass ein Rettungswagen zur Versorgung erscheinen musste. In der Zwischenzeit kümmerten sich mehrere Restaurantbesucher um den 41-Jährigen. Ein Unbekannter nutzte offenbar die Gelegenheit und klaute dem Hilflosen das Bargeld in dreistelliger Höhe aus dem mitgeführten Portemonnaie. Die Polizei sucht nun nach den Helfern und Zeugen, die Angaben zur Tat machen könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Männer nach Handydiebstahl flüchtig

Die Polizei fahndet nach einem Diebstahl vom Dienstagabend, 04. August, nach mindestens drei Männern in einem Universitätsgebäude der Ludwigstraße. Auf einer Außentreppe des Gebäudes setzten sich gegen 22.30 Uhr zwei unbekannte Männer neben einen 30-jährigen Gießener und klauten aus der Außentasche der Oberbekleidung das Handy des Gießeners. Eine dritte Person kam hinzu und das Handy wurde offenbar untereinander weitergereicht. Das Opfer bemerkte den Verlust recht schnell und konnte den Langfingern das Mobiltelefon wieder abnehmen. Die Täter flüchteten anschließend zu Fuß in Richtung Berliner Platz. Die Polizei sucht nun nach mindestens zwei schlanken südländischen aussehenden Männern, die gebrochenes deutsch mit Akzent sprechen. Beide waren Anfang 20 Jahre alt. Die eine Person hatte einen schwarzen längerem Boxerhaarschnitt und war zirka 183 cm groß. Er trug ein rotes Shirt, blaue helle Jeans und eine schwarze Bauchtasche um den Bauch. Der andere Unbekannte trug ein schwarzes Shirt, eine kurze Hose sowie eine dunkle Kappe auf dem Kopf und führte eine Umhängetasche mit sich. Von der dritten Person liegt der Polizei keine Beschreibung vor. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Scheibe eines Skodas eingeschlagen

Unbekannte schlugen in der Zeit von Dienstag (04.09.2018, 10.45 Uhr) zu Mittwoch (05.09.2018) gegen 09.00 Uhr eine Scheibe eines im Altenfeldsweg abgestellten silberfarbenen Skodas ein. Die Schadenshöhe wird auf 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl in der Augenklinik

Aus dem Abstellraum der Augenklinik in der Friedrichstraße klaute am Dienstag zwischen 11.15 Uhr und 16.30 Uhr ein Dieb eine Tasche aus einem nicht verschlossenen Schrank. In der Tasche befanden sich mehrere Schlüssel, ein Handy sowie Bargeld einer 56-jährigen Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Handtasche auf Grillfeier geklaut

Langfinger nutze die Gelegenheit bei einer Feier auf der Grillhütte in Wieseck, eine kurzfristig unbeaufsichtigte Handtasche zu stehlen. Die 20-jährige Besitzerin legte gegen 01.00 Uhr ihre Tasche auf einem Feldweg kurz ab, um einer bewusstlosen liegenden Person und einer verständigten Rettungswagenbesatzung zu helfen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter 0641/7006-3755.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Hoher Sachschaden nach Unfall auf der L3131

10400 Euro Sachschaden hinterließ ein Verkehrsunfall von Montagabend, 04. September, auf der L3131 zwischen Gießen und Pohlheim. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer war mit seinem Auto auf dem Schiffenberger Weg in Richtung Pohlheim unterwegs. Nachdem er sich vermutlich nach einer herunterfallenden Zigarette beugen wollte, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte damit gegen mehrere Leitplanken. Der 44-Jährige blieb unverletzt.

Unfallfluchten:

Nachtrag zur Presse(OTS)-Meldung vom 23.08.2018 -23.05 Uhr: Die Polizei sucht nach umfangreichen Ermittlungen nach einem vermutlich braunen Volvo Wie bereits berichtet kam es auf der Autobahn 5 am Donnerstag, 23.08.2018 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 19.15 Uhr fuhren drei unfallbeteiligte Fahzeuge die A5 in Richtung Kassel. In der Höhe der Raststätte Rainhardshain wechselte zunächst ein LKW von der rechten auf die mittlere von drei vorhandenen Spuren. Ein nachfolgender PKW (vermutlich brauner Volvo) wechselte daraufhin von der mittleren auf die linke Spur und übersah hierbei offenbar einen auf dieser Spur befindlichen schwarzen Peugeot. Die 53-jährige Fahrzeugführerin konnte einen Zusammenstoß mit dem ausscherenden Auto vermeiden, kam jedoch mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und überschlug sich in der Folge mehrfach. Die Frau erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Ermittlungen sucht die Polizei weiterhin nach Zeugen, die Angaben zum gesuchten Volvo oder zum Unfallhergang machen können. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Lich: Volvo nach Flucht gesucht; Zeugenaufruf

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch gegen 04.00 Uhr einen in der Hungener Straße abgestellten grauen Kia hinten links. Vermutlich kam der Verursacher aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab, "säuberte" nach dem Zusammenstoß die Unfallstelle und flüchtete anschließend. An der Unfallstelle konnten trotzdem Fahrzeugteile eines Volvo XC90 aufgefunden werden. Der Sachschaden wird auf 6500 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, denen zum Unfallzeitpunkt in Höhe der Hausnummer 23 etwas Verdächti aufgefallen ist. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Laubach: Rotes Fahrzeug nach Flucht gesucht.

Bei einem Parkmanöver im Dörrenberweg hinterließ ein Unbekannter mit einem vermutlich rotem Fahrzeug einen Schaden in Höhe von 800 Euro an einem Mercedes Benz am hinteren Kotflügel. Der Unfallzeitpunkt war am 04. September zwischen 00.00 Uhr und 12.30 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

Jörg Reinemer Pressesprecher

OTS: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/43559 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_43559.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Ferniestraße 8 35394 Gießen Telefon: 0641-7006 2040 Fax: 0641-7006 2048

Twitter: https://twitter.com/polizei_mh Facebook: https://facebook.com/mittelhessenpolizei

E-Mail: poea-gi.ppmh@polizei.hessen.de oder http://www.polizei.hessen.de/ppmh