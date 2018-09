Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen / ...

Pressemeldungen vom 06.09.2018: Einbruch in Café+++Räuberische Erpressung+++46 - Jähriger festgenommen

Gießen - Gießen: Einbruch in ein Café

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Mittwoch (05.09.2018) zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr gewaltsam über ein Oberlichtfenster Zutritt in ein Café der Katharinenstraße. Dabei benutzen sie einen Stuhl sowie einen Türgriff als Steighilfe und beschädigten dieses Fenster. Sie gelangten in den Verkaufsraum und durchwühlten mehrere Schubladen. Mit einer teuren Wodkafalsche flüchtete der Unbekannte über den gleichen Weg in Richtung Bahnhofsstraße. Die Polizei sucht nun anch einem 180 cm großen schlanken Mann, der eine Sturmmaske währende des Einbruchs über seinen Kopf gezogen hatte. Er trug schwarze Nike-Sneaker, eine blaue Jogginghose und einen blauen Kapuzenpullover. Der Mann hatte einen schwarzen Rucksack mit weißen Reißverschlüssen dabei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Räuberische Erpressung

Möglicherweise wurde ein 23-Jähriger am späten Mittwochabend in der Gutfleischstraße das Opfer eines Erpressers. Der Mann war gegen 22.30 Uhr zu Fuß im Bereich des Schwanenteichs unterwegs und traf auf zwei unbekannte Männer. Unter Androhung von Gewalt - einer der Täter zeigte dabei sein Messer - übergab das Opfer den Unbekannten Geld und ein I-Pod. Die Täter flüchteten anschließend in Richtung Ursulum. Beschreibung: Beide Männer sprachen gebrochenes Deutsch. Der kleinere ca. 20 - 30-jährige Mann (180 - 185 cm) war schlank und trug eine Brille. Der ca. 20-35 jährige etwas größere Mann (185 - 190), der das Messer mitführte, hatte eine kräftige Statur trug einen dunklen Kapuzenpullover. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter der Rufnummer 0641 - 7006 2555.

Gießen:46-Jähriger festgenommen

Am Mittwochabend teilte gegen 21.30 Uhr eine ältere Dame der Polizei einen auffälligen Autofahrer, der in der Hein-Heckeroth-Straße mit einem VW stand, mit. Die Ordnungshüter stellten schnell fest, dass das Fahrzeug offensichtlich gestohlen worden war. In dem Auto saß ein polizeibekannter 46-Jähriger aus Frankfurt, der per Haftbefehl gesucht wurde. Die Polizei stellte das gestohlene Auto sicher. Der Mann musste in die Justizvollzugsanstalt gebracht werden.

Gießen: Rollerfahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss unterwegs

Ein 44-jähriger Gießener war am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, mit seinem Roller in der Rodheimer Straße unterwegs. Eine Polizeistreife kontrollierte den Fahrer und stellte fest, dass der Fahrer offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und keinen gültigen Führerschein besitzt. Die Ordnungshüter ordneten eine Blutprobe an und leiteten gegen 44-Jährigen ein Ermittlungsverfahren ein.

Fernwald: Steine gegen Fenster geworfen

Ein Rollo wurde in der Nacht zum Dienstag in der Oppenröder Straße in Steinbach durch Unbekannte beschädigt. Unbekannte hatten offenbar mehrfach Steine gegen den Rollladen geworfen und einen Schaden von fast 1.000 Euro angerichtet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Drogendealer festgenommen

In der Nähe des Bahnhofes konnte am Mittwochnachmittag, gegen 17.20 Uhr ein algerischer Asylbewerber festgenommen werden, der vermutlich mit Betäubungsmitteln handeln wollte. Ein aufmerksamer Mitarbeiter eines Geschäfts in der Liebigstraße teilte der Polizei mit, dass eine auffällige Person seinen Rucksack im Geschäft lagern würde. In dem Rucksack befand sich mehrere Gramm Marihuana und Haschisch, der durch die Polizei sichergestellt wurde. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen/B3: Autofahrer verhindert Schlimmeres

Ein34-jähriger Autofahrer aus Marburg hat vermutlich am Mittwochnachmittag durch seine beherzte Fahrweise einen schlimmeren Unfall verhindert. Dem 34-Jährigen fiel auf der Bundesstraße 3 eine Autofahrerin auf, die mehrfach den Fahrstreifen wechselte und nach links und rechts von der Fahrbahn abkam. Im Bereich der Anschlussstelle Staufenberg-Nord touchierte sie mit ihrem schwarzen Opel Corsa mehrere Male die Leitplanke. Der Marburger erkannte, dass es der Fahrerin nicht gut ging und handelte, ohne zu zögern. Er fuhr mit seinem VW Touran rechtsneben das Auto und bremste es gegen die Mittelleitplanke aus. Ein alarmierter Krankenwagen brachte die 28-jährige Fahrerin, die vermutlich einen epileptischen Anfall hatte, in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe wird auf 8000 Euro geschätzt.

Unfallfluchten:

Reiskirchen: Schwarzer Skoda beschädigt

Ein 32-Jähriger parkte seinen Skoda Fabia in der Straße Tennenwald von Montagabend, 23.30 Uhr bis Mittwochmittag, um 14.00. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte das Auto beim Vorbeifahren und flüchtete anschließend. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401/91430.

